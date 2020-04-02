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Cristiano Ronaldo'ya skandal sözler: Hayvan, serseri! Corona virüs günlerinde dışarıda görüntülenmişti

Yaptığı bağışlarla ve yardımlarla pek çok insana örnek olan Cristiano Ronaldo bu kez sınıfta kaldı. Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüsün İtalya'da yayılmasından sonra İtalya'ya dönmeyeceğini bildirmiş ve kendini ailesiyle karantinaya almıştı. Sosyal medya hesabından 'evde kal' çağrıları yapan Ronaldo, üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra sevgilisi ve çocuklarıyla gezerken görüntülenmişti. Sonrasında ise olanlar oldu. Karantina günlerini Madeira'da geçiren Cristiano Ronaldo'nun yaptığı aile yürüyüşü, olay yarattı ve bir siyasetçi, "hayvan, serseri" tanımlamaları yaptığı oyuncunun şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtti.

02.04.2020 14:42 - Son Güncelleme: 02.04.2020 14:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





