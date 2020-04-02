Haberler Galeri Spor Cristiano Ronaldo'ya skandal sözler: Hayvan, serseri! Corona virüs günlerinde dışarıda görüntülenmişti

Cristiano Ronaldo'ya skandal sözler: Hayvan, serseri! Corona virüs günlerinde dışarıda görüntülenmişti

Yaptığı bağışlarla ve yardımlarla pek çok insana örnek olan Cristiano Ronaldo bu kez sınıfta kaldı. Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüsün İtalya'da yayılmasından sonra İtalya'ya dönmeyeceğini bildirmiş ve kendini ailesiyle karantinaya almıştı. Sosyal medya hesabından 'evde kal' çağrıları yapan Ronaldo, üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra sevgilisi ve çocuklarıyla gezerken görüntülenmişti. Sonrasında ise olanlar oldu. Karantina günlerini Madeira'da geçiren Cristiano Ronaldo'nun yaptığı aile yürüyüşü, olay yarattı ve bir siyasetçi, "hayvan, serseri" tanımlamaları yaptığı oyuncunun şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtti.

02.04.2020 14:42 - Son Güncelleme: 02.04.2020 14:50
Cristiano Ronaldo'ya skandal sözler 'Hayvan, serseri'! Corona virüs günlerinde dışarıda görüntülenmişti

Corona virüs salgınından korunmak için İtalya'dan Portekiz'e giden ve salgın geçene kadar Madeira'da bulunan villasından çıkmayacağının sözünü veren Cristiano Ronaldo, sözünü tutamadı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cristiano Ronaldo'ya skandal sözler 'Hayvan, serseri'! Corona virüs günlerinde dışarıda görüntülenmişti

Olay, Cristiano Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in çocuklarıyla birlikte yaptıkları yürüyüşün fotoğrafı ile başladı.

Cristiano Ronaldo'ya skandal sözler 'Hayvan, serseri'! Corona virüs günlerinde dışarıda görüntülenmişti

Fotoğraflarda Ronaldo ve Rodriguez'in maskesiz olması, ayrıca çocuklarına da maske takmaması oldukça tepki çekti.

Cristiano Ronaldo'ya skandal sözler 'Hayvan, serseri'! Corona virüs günlerinde dışarıda görüntülenmişti

Corona virüs nedeniyle izole olduğu süreci Portekiz'in Madeira adalarında geçiren Cristiano Ronaldo, Rafael Macedo isminde yerel bir siyasetçinin hedefinde yer aldı.

Cristiano Ronaldo'ya skandal sözler 'Hayvan, serseri'! Corona virüs günlerinde dışarıda görüntülenmişti

AKLA ZARAR SÖZLER

Bu fotoğrafa ilişkin siyasetçi, "İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" ifadelerini kullandı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da kriz kapıya dayandı! Diagne, Babel ve...
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da kriz kapıya dayandı! Diagne, Babel ve...