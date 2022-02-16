Özel haber - Lider Trabzonspor devlerle yarışıyor!
Trabzonspor bu sezon özlem duyduğu şampiyonluğa hızla ilerlerken takım savunmasıyla da fark yaratıyor. Bordo-Mavililer milli kaleci Uğurcan Çakır ve savunma anlayışıyla adından söz ettiriyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
16.02.2022 19:05
- Son Güncelleme: 16.02.2022 19:07
Bu sezon kalesinde sadece 18 gol gören Trabzonspor, takipçisi Konyaspor ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda…
Bu başarıda şüphesiz kaleci Uğurcan Çakır'ın yanı sıra savunma oyuncuları ve Abdullah Avcı'nın takım savunmasına verdiği önemin payı büyük…
Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginin liderleri arasında en az gol yiyen ikinci takım konumunda.