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Özel haber - Lider Trabzonspor devlerle yarışıyor!

Trabzonspor bu sezon özlem duyduğu şampiyonluğa hızla ilerlerken takım savunmasıyla da fark yaratıyor. Bordo-Mavililer milli kaleci Uğurcan Çakır ve savunma anlayışıyla adından söz ettiriyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
16.02.2022 19:05 - Son Güncelleme: 16.02.2022 19:07
Özel haber - Lider Trabzonspor devlerle yarışıyor!

Bu sezon kalesinde sadece 18 gol gören Trabzonspor, takipçisi Konyaspor ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda…

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Özel haber - Lider Trabzonspor devlerle yarışıyor!

Bu başarıda şüphesiz kaleci Uğurcan Çakır'ın yanı sıra savunma oyuncuları ve Abdullah Avcı'nın takım savunmasına verdiği önemin payı büyük…

Özel haber - Lider Trabzonspor devlerle yarışıyor!

Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginin liderleri arasında en az gol yiyen ikinci takım konumunda.

Özel haber - Lider Trabzonspor devlerle yarışıyor!

Karadeniz Fırtınası, Manchester City'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım durumunda.

Özel haber - Lider Trabzonspor devlerle yarışıyor!

Guardiola'nın öğrencileri İngiltere Premier Lig'de kalesinde sadece 14 gol gördü.

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