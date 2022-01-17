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Ahmet Çalık’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar yürek dağladı! Futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye...

Trafik kazasında hayatını kaybeden Futbolcu Ahmet Çalık'ın ölümü dünya futbolunu hüzne boğdu. Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından Türkiye, genç futbolcunun ardından gözyaşı döktü. 27 yaşındaki Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'tan geriye ise duygu dolu videolar kaldı. Ahmet Çalık'ın, Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar ise yürekleri dağladı.

17.01.2022 14:46 - Son Güncelleme: 17.01.2022 14:52
Ahmet Çalık’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar yürek dağladı! Futbolcu Ahmet Çalık’tan geriye...

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, geçtiğimiz hafta Ankara-Niğde yolunda kaza yaptı.

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Ahmet Çalık’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar yürek dağladı! Futbolcu Ahmet Çalık’tan geriye...

Bariyerlerin olmadığı bölümden şarampole uçan Ahmet Çalık, olay yerinde hayata gözlerini kapadı.

Ahmet Çalık’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar yürek dağladı! Futbolcu Ahmet Çalık’tan geriye...

27 yaşında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın, Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı.

Ahmet Çalık’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar yürek dağladı! Futbolcu Ahmet Çalık’tan geriye...

Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği anlaşıldı. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı.

Ahmet Çalık’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar yürek dağladı! Futbolcu Ahmet Çalık’tan geriye...

Talihsiz futbolcu, aynı gün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu video ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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