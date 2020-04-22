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Fenerbahçeli Mauricio Isla ve eşinin evliliğini koronavirüs kurtardı! Aşk karantinası
Fenerbahçeli Mauricio Isla ve eşinin evliliğini koronavirüs kurtardı! Aşk karantinası
Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Mauricio Isla'nın eşi ve kızı, Şili'den gelmelerinin ardından Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdunda karantinaya alınmıştı. Eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla, kendi isteğiyle yurda yerleşmişti. Koronavirüsün bu evliliği kurtardığı ortaya çıktı.
22.04.2020 11:06
- Son Güncelleme: 22.04.2020 11:14
Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla şu anda ailesiyle birlikte İstanbul'da bir devlet yurdunda karantina altında...
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Tecrübeli oyuncunun 14 gün karantinada olmasının nedeni ne hastalık ne de tedbir... Nedeni aile hasreti...
Hürriyet'in haberine göre; Isla ailesinin hep beraber karantina altında olmasını başlatan süreç ise sarı lacivertli oyuncunun eşi Gala Caldirola'nın bir dans programına katılmak üzere çocuğunu da yanına alıp Şili'ye gitmesi...
KYK YURDUNDA KARANTİNADA
Yarışma salgın nedeniyle iptal edilirken, apar topar Türkiye'ye dönen Gala ve çocuğu, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait bir yurtta karantina altına alındı.
Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınnan Gala Caldirola, dün yurdun penceresinde böyle görüntülenmişti.