Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da ayrılık kararı! Luyindama rekor bedelle gidiyor
Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmayı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, sezon sonu için de kadro çalışmalarını sürdürüyor. Savunmada Luyindama'yı rekor bir bedelle göndermeye sıcak bakan sarı-kırmızılı ekip, başarılı stoperin yerine de gelecek ismi belirledi.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Emre Kılınç'ın 18. dakikada kaydettiği golle mağlup etti. Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu.
Cim-Bom, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 7 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanya'yı mağlup etti. Bu maçlarda 16 gol atan Aslan, kalesinde sadece 3 gol gördü.