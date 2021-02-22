Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da ayrılık kararı! Luyindama rekor bedelle gidiyor

Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmayı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, sezon sonu için de kadro çalışmalarını sürdürüyor. Savunmada Luyindama'yı rekor bir bedelle göndermeye sıcak bakan sarı-kırmızılı ekip, başarılı stoperin yerine de gelecek ismi belirledi.

22.02.2021 10:04 - Son Güncelleme: 22.02.2021 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





