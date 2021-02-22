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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da ayrılık kararı! Luyindama rekor bedelle gidiyor

Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmayı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, sezon sonu için de kadro çalışmalarını sürdürüyor. Savunmada Luyindama'yı rekor bir bedelle göndermeye sıcak bakan sarı-kırmızılı ekip, başarılı stoperin yerine de gelecek ismi belirledi.

22.02.2021 10:04 - Son Güncelleme: 22.02.2021 10:04
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da ayrılık kararı! Luyindama rekor bedelle gidiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Emre Kılınç'ın 18. dakikada kaydettiği golle mağlup etti. Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da ayrılık kararı! Luyindama rekor bedelle gidiyor

Cim-Bom, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 7 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanya'yı mağlup etti. Bu maçlarda 16 gol atan Aslan, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da ayrılık kararı! Luyindama rekor bedelle gidiyor

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da ayrılık kararı! Luyindama rekor bedelle gidiyor

9 ismin sözleşmesinin sona erecek olması ve 4 futbolcunun da kiralık sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Cimbom, bu oyuncuların yerini doldurmak için harekete geçti.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da ayrılık kararı! Luyindama rekor bedelle gidiyor

Transferde kaynak oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı takım, yıldız futbolcuyla yollarını ayırabilir. G.Saray'ın stoper ikilisi Luyindama ve Marcao'nun sözleşmeleri 2022 yılında sona eriyor.