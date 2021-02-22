Fenerbahçe'de Göztepe maçı sonrası Erol Bulut'a çok sert eleştiri: "Onu alacağına..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynadığı Göztepe maçında şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi Erol Bulut oldu. Yapılan onca transfere rağmen ligde istediği pozisyonda bulunmayan sarı-lacivertlilerde eleştirilen Erol Bulut'un, transfer politikasının da yanlış olduğu ile ilgili flaş ifadeler kullanıldı.
Futbolda kazanırsa takım kazanır, kaybederse bireyler kaybeder, bireylere yüklenilir. Şampiyonluğa oynayan büyük bir takım, 25. maçını oynamış. Kötü oynarsın, oyunu erteledim ama 3 puanı aldım dersin. Fenerbahçe, 25 maçın 20'sinde oyunu erteleyip skoru aldıysa, burada zaten yanlışlık var, demek ki büyük takım oyunu değil.
Caner'i takımın abisi diye getiriyorsun, dışarıdan jest mimikler. Sen Erol Bulut olarak buna ceza vermiyorsun, saha içine bu yansıyor. Bakıyorsun Caner oyuncudan yüksek, gol yenir yenmez ellerini açıyor, ihaleyi birilerine vermeye çalışıyor, en büyük hata onun halbuki. İzleyenlere bende hata yok diyor.