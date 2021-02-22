Fenerbahçe'de Göztepe maçı sonrası Erol Bulut'a çok sert eleştiri: "Onu alacağına..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynadığı Göztepe maçında şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi Erol Bulut oldu. Yapılan onca transfere rağmen ligde istediği pozisyonda bulunmayan sarı-lacivertlilerde eleştirilen Erol Bulut'un, transfer politikasının da yanlış olduğu ile ilgili flaş ifadeler kullanıldı.

22.02.2021 09:47 - Son Güncelleme: 22.02.2021 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





