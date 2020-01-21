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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Süper Lig'de üst üste aldığı Antalyaspor ve Denizlispor galibiyetleriyle zirve yarışına tutunan Galatasaray'da yeni transferlerin yanı sıra gidecek isimler de merak ediliyor. Onyekuru, Saracchi, Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte 6 isimle yolların ayrılması planlanıyor.

21.01.2020 16:31 - Son Güncelleme: 21.01.2020 16:31
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Bu sezon Avrupa'ya erken veda eden ve Süper Lig ile Türkiye Kupası'daki serüvenine sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonu da çifte şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Bu doğrultuda hızlı bir ara transfer dönemi geçiren ve adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı renklerine bağlarken, Ryan Babel'i de kiralık olarak Ajax'a gönderdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Sezonun ikinci yarısında yükselen bir grafik çizmek isteyen ve oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündem Arda Turan... Geçtiğimiz haftalarda Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden olan tecrübeli futbolcunun eski takımına döneceği iddia edilmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise yaptıkları açıklamada Arda Turan transferi için girişimde bulunmadıklarını açıklasa da teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda oynanan Başakşehir maçında aralarındaki buzların eridiği 32 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediğini her fırsatta dile getirmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağını merakla beklerken, transfer çalışmalarını sürdüren yönetim 6 ismi takımdan gönderme kararı aldı. Öte yandan takıma bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Avusturyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

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