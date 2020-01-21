Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 6 ayrılık birden
Süper Lig'de üst üste aldığı Antalyaspor ve Denizlispor galibiyetleriyle zirve yarışına tutunan Galatasaray'da yeni transferlerin yanı sıra gidecek isimler de merak ediliyor. Onyekuru, Saracchi, Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte 6 isimle yolların ayrılması planlanıyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise yaptıkları açıklamada Arda Turan transferi için girişimde bulunmadıklarını açıklasa da teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda oynanan Başakşehir maçında aralarındaki buzların eridiği 32 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediğini her fırsatta dile getirmişti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağını merakla beklerken, transfer çalışmalarını sürdüren yönetim 6 ismi takımdan gönderme kararı aldı. Öte yandan takıma bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Avusturyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...