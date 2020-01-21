Kırklarelispor Başakşehir'i eledi tarih yazdı! İşte yeşil-beyazlıların yeni hedefi

Kırklarelispor Teknik Direktörü Ali Özçelik: ''Futbol adına güzel şeyler yapıyoruz, bir sonraki tura bakacağız. Süper Lig takımlarıyla oynamaya alıştık. Yönetimimize, oyuncularımıza, taraftarlarımıza, şehrin ileri gelenlerine, herkese teşekkürler. Daha fazlasını yapacağız. Taraftarımız heyecanlıydı, umutluydu. Biz de umutluyduk. Biz de onlar da mutlu olduk.''