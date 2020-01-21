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Kırklarelispor Başakşehir'i eledi tarih yazdı! İşte yeşil-beyazlıların yeni hedefi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir'i eleyerek tarih yazan Kırklarelispor, çeyrek finale yükseldi. 2. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekipte futbolcular ve taraftarlar maç sonu coşkulu bir kutlama yaparken, Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can yeni hedeflerini açıkladı.

21.01.2020 17:35 - Son Güncelleme: 21.01.2020 17:35
Kırklarelispor Başakşehir'i eledi tarih yazdı! İşte yeşil-beyazlıların yeni hedefi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren rakibinin yaklaşık 30 katı daha az bütçeli olmasına rağmen büyük bir başarı yakalayan Kırklarelispor, Türkiye'de peri masalına imza attı.

Kırklarelispor Başakşehir'i eledi tarih yazdı! İşte yeşil-beyazlıların yeni hedefi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi Kırklarelispor, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi. Kırklarelispor, Ankaragücü, Gaziantep FK'nın ardından Başakşehir'i de kupa dışına itti ve 3 Süper Ligi'ne de şok yaşatmış olarak tarihi bir başarı yakaladı.

Kırklarelispor Başakşehir'i eledi tarih yazdı! İşte yeşil-beyazlıların yeni hedefi

Kulüp tarihine geçen bir zafer elde eden Kırklarelispor'da maç sonu büyük bir sevinç yaşandı. İşte maç sonu yaşanan o sevinç ve gelen açıklamalar...

Kırklarelispor Başakşehir'i eledi tarih yazdı! İşte yeşil-beyazlıların yeni hedefi

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can: "Başakşehir galibiyetini taraftarımıza armağan ediyorum. Şehrimize 4 büyüklerden birini getirmek istiyorduk. İnşallah kupada yolumuza devam ederiz"

Kırklarelispor Başakşehir'i eledi tarih yazdı! İşte yeşil-beyazlıların yeni hedefi

Kırklarelispor Teknik Direktörü Ali Özçelik: ''Futbol adına güzel şeyler yapıyoruz, bir sonraki tura bakacağız. Süper Lig takımlarıyla oynamaya alıştık. Yönetimimize, oyuncularımıza, taraftarlarımıza, şehrin ileri gelenlerine, herkese teşekkürler. Daha fazlasını yapacağız. Taraftarımız heyecanlıydı, umutluydu. Biz de umutluyduk. Biz de onlar da mutlu olduk.''

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