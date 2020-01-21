Kırklarelispor Başakşehir'i eledi tarih yazdı! İşte yeşil-beyazlıların yeni hedefi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir'i eleyerek tarih yazan Kırklarelispor, çeyrek finale yükseldi. 2. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekipte futbolcular ve taraftarlar maç sonu coşkulu bir kutlama yaparken, Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can yeni hedeflerini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi Kırklarelispor, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi. Kırklarelispor, Ankaragücü, Gaziantep FK'nın ardından Başakşehir'i de kupa dışına itti ve 3 Süper Ligi'ne de şok yaşatmış olarak tarihi bir başarı yakaladı.
Kırklarelispor Teknik Direktörü Ali Özçelik: ''Futbol adına güzel şeyler yapıyoruz, bir sonraki tura bakacağız. Süper Lig takımlarıyla oynamaya alıştık. Yönetimimize, oyuncularımıza, taraftarlarımıza, şehrin ileri gelenlerine, herkese teşekkürler. Daha fazlasını yapacağız. Taraftarımız heyecanlıydı, umutluydu. Biz de umutluyduk. Biz de onlar da mutlu olduk.''