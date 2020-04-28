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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da 3M harekatı! Girişimler başladı
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da 3M harekatı! Girişimler başladı
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, kadrosunu gençleştirerek yerli futbolculara yönelmek istiyor. Bu doğrultuda bir rapor hazırlayan Fatih Terim, Galatasaray yönetimine 3 futbolcunun ismini sundu. Yabancı sınırının düşürülmesi ihtimaline karşı harekete geçen sarı-kırmızılıların üç futbolcu ile de temaslara başladığı öğrenildi. İşte detaylar...
28.04.2020 08:15
- Son Güncelleme: 28.04.2020 08:16
Galatasaray'da '3M' operasyonu!
Futbol durdu ama Galatasaray'ın geleceğe yönelik çalışmaları devam ediyor. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar yeni sezonda çok daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezon 'yerli ve milli' Galatasaray yaratmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sert bir takım kuracak.
Orta saha ve sağ beke takviye yapacak olan Galatasaray, Luyindama veya Marcao'nun satılması halinde ise stoper transferi de yapmayı düşünüyor.
Fotomaç'ın haberine göre yönetim, Terim'in alınmasını istediği bu futbolcuların menajer ve kulüpleriyle temasa geçtiği öğrenilirken, üç yıldızı birden Galatasaray'a kazandırmak için yoğun çaba harcadığı belirtildi.
İŞTE O İSİMLER
MERT MÜLDÜR
Brezilya'ya dönmesine kesin gözüyle bakılan Mariano'nun yerine düşünülen milli futbolcu için kulübü Sassuolo ile temasa geçildi. 21 yaşındaki yıldız için ilk etapta kiralama formülü üzerinde duruluyor.