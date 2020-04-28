RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da 3M harekatı! Girişimler başladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, kadrosunu gençleştirerek yerli futbolculara yönelmek istiyor. Bu doğrultuda bir rapor hazırlayan Fatih Terim, Galatasaray yönetimine 3 futbolcunun ismini sundu. Yabancı sınırının düşürülmesi ihtimaline karşı harekete geçen sarı-kırmızılıların üç futbolcu ile de temaslara başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

28.04.2020 08:15 - Son Güncelleme: 28.04.2020 08:16
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da 3M harekatı! Girişimler başladı

Galatasaray'da '3M' operasyonu!
Futbol durdu ama Galatasaray'ın geleceğe yönelik çalışmaları devam ediyor. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar yeni sezonda çok daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da 3M harekatı! Girişimler başladı

Önümüzdeki sezon 'yerli ve milli' Galatasaray yaratmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sert bir takım kuracak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da 3M harekatı! Girişimler başladı

Orta saha ve sağ beke takviye yapacak olan Galatasaray, Luyindama veya Marcao'nun satılması halinde ise stoper transferi de yapmayı düşünüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da 3M harekatı! Girişimler başladı

Fotomaç'ın haberine göre yönetim, Terim'in alınmasını istediği bu futbolcuların menajer ve kulüpleriyle temasa geçtiği öğrenilirken, üç yıldızı birden Galatasaray'a kazandırmak için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

İŞTE O İSİMLER

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da 3M harekatı! Girişimler başladı

MERT MÜLDÜR
Brezilya'ya dönmesine kesin gözüyle bakılan Mariano'nun yerine düşünülen milli futbolcu için kulübü Sassuolo ile temasa geçildi. 21 yaşındaki yıldız için ilk etapta kiralama formülü üzerinde duruluyor.

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