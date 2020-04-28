Fenerbahçe süper yıldızın peşinde! İşte Fenerbahçe'nin Cavani planı
Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, yeni sezonda ipi göğüsleyerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte yönetim bir süper yıldızı kadroya katmak için kolları sıvadı. İşte Fenerbahçe'nin Cavani planının detayları...
28.04.2020 09:53
- Son Güncelleme: 28.04.2020 09:53
İki sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi düğmeye bastı. Bonservis bedeli ödemeden ve Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duran sarı-lacivertliler, bir dünya yıldızı için de kolları sıvadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tam 7 sezon formasını giydiği PSG ile yollarını ayıracak olan Edinson Cavani'ye çubukluyu giydirmeyi hedefleyen yönetim, temaslara başladı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Lugano da vatandaşı olan ve birlikte Uruguay Milli Takım formasını giydikleri Cavani için devreye girdi.
ESKİ DOST İŞBAŞINDA
Fotomaç'ın haberine göre liglerin tamamlanmasının ardından Fransa'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cavani'nin imza atacağı iddia edilen Boca Juniors, yıllık 3 milyon doları gözden çıkarmıştı.
Fenerbahçe Yönetimi ise 33 yaşındaki futbolcuyu, yıllık maaşını daha yüksek tutup, sözleşmesine ekleyeceği bonuslarla ikna etmeye çalışacak.
Yakın çevresine önemli bir isimle görüşme halinde olduklarını söyleyen başkan Ali Koç; Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u anlatması için Lugano'dan da referans olmasını istedi.