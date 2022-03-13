Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ferdi Kadıoğlu için milli seferberlik!
Fenerbahçe'de bir süredir tendonundan yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan uzak olan Ferdi Kadıoğlu için A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Sağlıklı olması halinde Ferdi'yi Milli Takıma çağıracağım" dedi. Sarı-Lacivertli kulübün sağlık kurulu ise genç yıldızı 24 Mart'taki Portekiz maçı öncesi hazır hale getirmek için harekete geçti.
Fenerbahçe'de 24 Şubat'ta oynanan Slavia Prag maçında aşil tendonunda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisi tüm hızıyla sürüyor.. İlk etapta sakatlığı 1.5 ay süreceği açıklanan Ferdi'nin yapılan detaylı kontroller sonrası nisan ayının başında sahalara döneceği ve Galatasaray derbisinde sahada yer alabileceği öğrenilmişti.
10 Nisan'daki Galatasaray derbisinde sahada olması beklenen Ferdi'nin formasına kavuşması için yeni hedef ise A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un açıklamaları sonrası daha erken bir tarihe çekildi.
Kuntz, Ay-Yıldızlı formayı tercih eden Ferdi için, "Ferdi'yi sağlıklı olması halinde Portekiz maçının kadrosuna alacağım" derken Alman teknik adamın bu sözleri sonrası Fenerbahçe sağlık heyeti genç futbolcunun tedavisine hız verdi.
Fenerbahçe kulüp doktorlarının 24 Mart'ta Portekiz ile oynanacak olan Dünya Kupası elemeleri play-off maçı öncesi Ferdi'yi hazır hale getirmek için yoğun bir çaba harcadığı, genç futbolcunun da tedavi programına sıkı bir şekilde uyarak sahalara dönüşünü erkene çekmeye çalıştığı öğrenildi.
Ancak yapılan tüm tedavilere rağmen Ferdi'nin A Milli Takım'ın 24 Mart'taki Portekiz maçı öncesi toplanma tarihine kadar iyileşmesinin zor olduğu ve kadroya dahil edilmesinin düşük bir ihtimal içerdiği belirtiliyor.