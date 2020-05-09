Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a golcü müjdesi! Transferde engel kalmadı

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Erdoğan Yeşilyurt ve Nazım Sangare gibi yıldız isimler için girişimlere başlayarak yerli oyuncu hamlesini tamamlayan Cimbom, Fotomaç'ın haberine göre dünyaca ünlü bir forvet için iyi bir haber aldı.