Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a golcü müjdesi! Transferde engel kalmadı
Koronavirüs sonrası ekonomik olarak zor günler geçiren ve futbolcuların sözleşmelerinde indirime gitmesini isteyen Galatasaray'da Falcao'nun ayrılması gündemde. Yüksek maliyeti nedeniyle Kolombiyalı golcü için gelecek teklifleri kabul etme kararı alan sarı-kırmızılı ekip, Falcao'nun yerini Mandzukic ile doldurmayı hedefliyor. İşte detaylar...
09.05.2020 11:07
- Son Güncelleme: 09.05.2020 11:07
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