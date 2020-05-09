RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a golcü müjdesi! Transferde engel kalmadı

Koronavirüs sonrası ekonomik olarak zor günler geçiren ve futbolcuların sözleşmelerinde indirime gitmesini isteyen Galatasaray'da Falcao'nun ayrılması gündemde. Yüksek maliyeti nedeniyle Kolombiyalı golcü için gelecek teklifleri kabul etme kararı alan sarı-kırmızılı ekip, Falcao'nun yerini Mandzukic ile doldurmayı hedefliyor. İşte detaylar...

09.05.2020 11:07 - Son Güncelleme: 09.05.2020 11:07
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a golcü müjdesi! Transferde engel kalmadı

Süper Lig'de kalan maçların 12 Haziran'dan itibaren devam etmesi adına verilen kararın ardından antrenman planlamalarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a golcü müjdesi! Transferde engel kalmadı

Önümüzdeki sezon Florin Andone ile devam etmemeyi düşünen sarı-kırmızılı ekip, Radamel Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşın forvet transferinde gaza bastı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a golcü müjdesi! Transferde engel kalmadı

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Erdoğan Yeşilyurt ve Nazım Sangare gibi yıldız isimler için girişimlere başlayarak yerli oyuncu hamlesini tamamlayan Cimbom, Fotomaç'ın haberine göre dünyaca ünlü bir forvet için iyi bir haber aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a golcü müjdesi! Transferde engel kalmadı

Katar kulübü Al Duhail, yüksek ücret ödemesine rağmen mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Mandzukic'i göndereceğini açıkladı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'a golcü müjdesi! Transferde engel kalmadı

TMW'den Colla'nın haberine göre, 33 yaşındaki süper yıldızın Cimbom'a gitmek için artık önünde herhangi bir engel kalmadı.

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