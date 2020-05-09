RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine bomba isim

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Kosovalı golcü Muriqi'nin transferi için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan sarı-lacivertli ekip, buradan gelecek parayı kadro yapılanmasında kullanacak. Muriqi'nin boşluğunu doldurmak için de çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Hırvat golcü için kolları sıvadı.

09.05.2020 10:38 - Son Güncelleme: 09.05.2020 10:39
Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine bomba isim

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe gelecek sezon iddialı bir kadro kurmanın peşinde.

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Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine bomba isim

Sarı-lacivertli kurmaylar bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi.

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine bomba isim

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsiz. Kanarya golcü futbolcuyu ederini bulması halinde satmayı planlıyor.

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine bomba isim

Bu nedenle Fenerbahçe'de bir yandan golcü arayışları da başlamış durumda.

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine bomba isim

İtalyan basını da Fenerbahçe'nin gündemine gelen yıldız futbolcuyu yazdı. İşte o isim...

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