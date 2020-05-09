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Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine bomba isim

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Kosovalı golcü Muriqi'nin transferi için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan sarı-lacivertli ekip, buradan gelecek parayı kadro yapılanmasında kullanacak. Muriqi'nin boşluğunu doldurmak için de çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Hırvat golcü için kolları sıvadı.

09.05.2020 10:38 - Son Güncelleme: 09.05.2020 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





