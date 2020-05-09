Dünya tabut dansçılarını konuşuyor! Onların hedefinde ise Ronaldo, Messi ve Ronaldinho var...
Sosyal medyanın son haftalarda en çok rastlanan videosu şüphesiz tabutla dans eden takım elbiseli adamlar. Ganalı tabut danşçıları çok kısa bir sürede fenomen haline geldi, her yerde onları görür olduk. Tabutla dans eden grubun lideri olan Benjamin Aidoo, ilk kez konuştu. Aidoo'dan Ronaldinho, Messi ve Ronaldo itirafı de geldi. İşte detaylar.
09.05.2020 14:28
- Son Güncelleme: 09.05.2020 14:28
CENAZELERDE TABUTLA DANS ETME FİKRİ NASIL ÇIKTI?
2003 yılında liseye giderken aklıma geldi. O zamana dek kimse yapmamıştı. Kullandığımız müzik normalde cenaze yürüyüşü için çalınır ve insanlar ağlardı. Ben, insanlara seçme hakkı verdim. Böylece onları ağlamak yerine gülmek için cesaretlendirmiş oldum. Hayatta olduğumuz her an eğlenmeliyiz ve ben de bunu yapıyorum.
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