RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünya tabut dansçılarını konuşuyor! Onların hedefinde ise Ronaldo, Messi ve Ronaldinho var...

Sosyal medyanın son haftalarda en çok rastlanan videosu şüphesiz tabutla dans eden takım elbiseli adamlar. Ganalı tabut danşçıları çok kısa bir sürede fenomen haline geldi, her yerde onları görür olduk. Tabutla dans eden grubun lideri olan Benjamin Aidoo, ilk kez konuştu. Aidoo'dan Ronaldinho, Messi ve Ronaldo itirafı de geldi. İşte detaylar.

09.05.2020 14:28 - Son Güncelleme: 09.05.2020 14:28
Dünya tabut dansçılarını konuşuyor! Onların hedefinde ise Ronaldo, Messi ve Ronaldinho var...

Afrika'da düzenlenen cenaze törenlerinde ettikleri danslarla fenomen haline gelen 'Coffin Dance' ekibinin lideri Benjamin Aidoo, projenin nasıl ve ne zaman hayata geçirildiğini anlattı.

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Dünya tabut dansçılarını konuşuyor! Onların hedefinde ise Ronaldo, Messi ve Ronaldinho var...

2003 yılında lisede okurken ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden kendi işini kurma hayali olduğunu belirten Aidoo, bu dönemde 5 arkadaşıyla birlikte 'Tabut Dansı' ismiyle bir sektör oluşturduklarını söyledi.

Dünya tabut dansçılarını konuşuyor! Onların hedefinde ise Ronaldo, Messi ve Ronaldinho var...

Videoları internette viral olmadan önce dahi yurt dışından teklifler aldıklarını ifade eden Benjamin Aidoo, zaman zaman gittikleri cenazelerde paralarını almakta sıkıntı çektiklerini de itiraf etti.

Dünya tabut dansçılarını konuşuyor! Onların hedefinde ise Ronaldo, Messi ve Ronaldinho var...

Cenazelerde ağlanması yerine gülünmesi gerektiğine inanan Aidoo, kendi cenazesi hakkında ise 'muazzam bir parti olacak' diyor. Benjamin Aidoo'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Dünya tabut dansçılarını konuşuyor! Onların hedefinde ise Ronaldo, Messi ve Ronaldinho var...

CENAZELERDE TABUTLA DANS ETME FİKRİ NASIL ÇIKTI?
2003 yılında liseye giderken aklıma geldi. O zamana dek kimse yapmamıştı. Kullandığımız müzik normalde cenaze yürüyüşü için çalınır ve insanlar ağlardı. Ben, insanlara seçme hakkı verdim. Böylece onları ağlamak yerine gülmek için cesaretlendirmiş oldum. Hayatta olduğumuz her an eğlenmeliyiz ve ben de bunu yapıyorum.

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