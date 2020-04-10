Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Hulk transferini bitiriyor! İlk temas sağlandı

Çin'den Shanghai'ın yerel Titan-24 kanalının yorumcusu Wang Xiaorui'den Hulk'un Galatasaray'a transferiyle ilgili bazı detaylar paylaştı… Brezilyalı oyuncunun, Shanghai'da devam etmek istemediğini söyledi. Wang ayrıca Hulk'a kaptanlık veren Shanghai'ın, kendisine 2 yıllık daha sözleşme teklif ettiğini ama Brezilyalı oyuncunun bunu kabul etmediğini açıkladı.