Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Hulk transferini bitiriyor! İlk temas sağlandı
Bir süredir sezon sonu Falcao ile yollarını ayıracağı iddia edilen Galatasaray'da Hulk ismi gündeme geldi. Önümüzdeki sezonun kadro çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip Çin'den ayrılacak olan Brezilyalı yıldızı takibe aldı. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Hulk'un Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar...
Çin'den Shanghai'ın yerel Titan-24 kanalının yorumcusu Wang Xiaorui'den Hulk'un Galatasaray'a transferiyle ilgili bazı detaylar paylaştı… Brezilyalı oyuncunun, Shanghai'da devam etmek istemediğini söyledi. Wang ayrıca Hulk'a kaptanlık veren Shanghai'ın, kendisine 2 yıllık daha sözleşme teklif ettiğini ama Brezilyalı oyuncunun bunu kabul etmediğini açıkladı.
HULK MALİYET DÜŞÜRDÜ
Galatasaray, indirim yapmaya çok da sıcak bakmayan Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık Hulk'la anılıyordu. Shanghai ile aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Avrupa'da oynayabilmek için göreceli düşük bir ücreti kabul etmeye hazır olduğu belirtilmişti.