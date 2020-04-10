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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Hulk transferini bitiriyor! İlk temas sağlandı

Bir süredir sezon sonu Falcao ile yollarını ayıracağı iddia edilen Galatasaray'da Hulk ismi gündeme geldi. Önümüzdeki sezonun kadro çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip Çin'den ayrılacak olan Brezilyalı yıldızı takibe aldı. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Hulk'un Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar...

10.04.2020 10:39 - Son Güncelleme: 10.04.2020 10:39
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Hulk transferini bitiriyor! İlk temas sağlandı

Çin'den Shanghai'ın yerel Titan-24 kanalının yorumcusu Wang Xiaorui'den Hulk'un Galatasaray'a transferiyle ilgili bazı detaylar paylaştı… Brezilyalı oyuncunun, Shanghai'da devam etmek istemediğini söyledi. Wang ayrıca Hulk'a kaptanlık veren Shanghai'ın, kendisine 2 yıllık daha sözleşme teklif ettiğini ama Brezilyalı oyuncunun bunu kabul etmediğini açıkladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Hulk transferini bitiriyor! İlk temas sağlandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR
Wang , Hulk'un Galatasaray'la bir süredir görüştüğünü duyduğunu ancak bunu teyit edecek kaynağı olmadığını ifade etti. Kariyerini bitirmeden mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynamak istediğini de kaydetti.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Hulk transferini bitiriyor! İlk temas sağlandı

Bu sezon şampiyon olmayı amaçlayan Galatasaray hedefine ulaşırsa, Devler Ligi biletini Hulk transferinde koz olarak kullanmayı amaçlıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Hulk transferini bitiriyor! İlk temas sağlandı

HULK MALİYET DÜŞÜRDÜ
Galatasaray, indirim yapmaya çok da sıcak bakmayan Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık Hulk'la anılıyordu. Shanghai ile aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Avrupa'da oynayabilmek için göreceli düşük bir ücreti kabul etmeye hazır olduğu belirtilmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Hulk transferini bitiriyor! İlk temas sağlandı
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Hulk transferini bitiriyor! İlk temas sağlandı
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