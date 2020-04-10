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Cristiano Ronaldo malikanesinden sıkıldı! Karantina için başka bir 'saray yavrusu'na taşınıyor

Yaptığı bağışlarla ve yardımlarla pek çok insana örnek olan Cristiano Ronaldo bu kez sınıfta kaldı. Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüsün İtalya'da yayılmasından sonra İtalya'ya dönmeyeceğini bildirmiş ve kendini ailesiyle karantinaya almıştı. Sosyal medya hesabından 'evde kal' çağrıları yapan Ronaldo, üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra sevgilisi ve çocuklarıyla gezerken görüntülenmişti. Portekizli karantinada da adından söz ettiriyor. 35 yaşındaki futbolcu, ailesiyle beraber oturdukları villadan taşınmaya karar verdi. Aynı bölgede başka bir villa kiralayan Portekizli yıldız ve ailesi, corona virüs tedbirleri kapsamında bu hamleyi yaptı.

10.04.2020 10:59 - Son Güncelleme: 10.04.2020 13:03
Cristiano Ronaldo malikanesinden sıkıldı! Karantina için başka bir 'saray yavrusu'na taşınıyor

Coronavirüs (koronavirüs) salgını sonrası kendisi ve ailesini Madeira adasının başkenti Funchal'daki evine kapatan Cristiano Ronaldo adres değiştirdi.

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Cristiano Ronaldo malikanesinden sıkıldı! Karantina için başka bir 'saray yavrusu'na taşınıyor

Funchal'dan bunalan Portekizli süper yıldız, bir balıkçı köyü olan Canical'da haftalığı 3.500 Pound olan süper lüks villayı kiraladı.

Cristiano Ronaldo malikanesinden sıkıldı! Karantina için başka bir 'saray yavrusu'na taşınıyor

İngiliz basınında yer alan haberlerde Ronaldo'nun birkaç gün içerisinde İtalya'ya dönebileceği ve bu muhteşem okyanus manzaralı yeri, İtalya'ya dönmeden önce ailesi için kiraladığı belirtildi.

Cristiano Ronaldo malikanesinden sıkıldı! Karantina için başka bir 'saray yavrusu'na taşınıyor

Ronaldo'nun kiraladığı villa kapalı bir arazide palmiye ağaçları arasında bulunuyor.

Cristiano Ronaldo malikanesinden sıkıldı! Karantina için başka bir 'saray yavrusu'na taşınıyor

Atlantik Okyanusu'na bakan villanın bahçesinde büyük bir de havuzu var.

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