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Cristiano Ronaldo malikanesinden sıkıldı! Karantina için başka bir 'saray yavrusu'na taşınıyor

Yaptığı bağışlarla ve yardımlarla pek çok insana örnek olan Cristiano Ronaldo bu kez sınıfta kaldı. Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüsün İtalya'da yayılmasından sonra İtalya'ya dönmeyeceğini bildirmiş ve kendini ailesiyle karantinaya almıştı. Sosyal medya hesabından 'evde kal' çağrıları yapan Ronaldo, üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra sevgilisi ve çocuklarıyla gezerken görüntülenmişti. Portekizli karantinada da adından söz ettiriyor. 35 yaşındaki futbolcu, ailesiyle beraber oturdukları villadan taşınmaya karar verdi. Aynı bölgede başka bir villa kiralayan Portekizli yıldız ve ailesi, corona virüs tedbirleri kapsamında bu hamleyi yaptı.

10.04.2020 10:59 - Son Güncelleme: 10.04.2020 13:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





