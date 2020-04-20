Haberler Galeri Spor Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray golcüsünü buldu! Falcao gidiyor o geliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray golcüsünü buldu! Falcao gidiyor o geliyor...

Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Falcao'nun ayrılabileceğine ilişkin spekülasyonların artması üzerine harekete geçti. Falcao'nun takımdan gitmesi durumunda alternatifsiz kalmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, birçok isimle temasa geçerken İspanyol basını daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen yıldız bir futbolcunun adını yazdı. İşte detaylar...

20.04.2020 09:34 - Son Güncelleme: 20.04.2020 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





