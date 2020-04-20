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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray golcüsünü buldu! Falcao gidiyor o geliyor...

Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Falcao'nun ayrılabileceğine ilişkin spekülasyonların artması üzerine harekete geçti. Falcao'nun takımdan gitmesi durumunda alternatifsiz kalmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, birçok isimle temasa geçerken İspanyol basını daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen yıldız bir futbolcunun adını yazdı. İşte detaylar...

20.04.2020 09:34 - Son Güncelleme: 20.04.2020 09:34
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray golcüsünü buldu! Falcao gidiyor o geliyor...

Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları tam gaz sürüyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray golcüsünü buldu! Falcao gidiyor o geliyor...

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermenin planlarını yapıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray golcüsünü buldu! Falcao gidiyor o geliyor...

Bu nedenle sağlam bir kadro kurmak isteyen Cimbom, Falcao'nun ayrılmak ihtimaline karşılık forvet arayışlarını sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray golcüsünü buldu! Falcao gidiyor o geliyor...

Sarı-kırmızılılarda birçok isim gündeme gelse de bomba haberi İspanyollar duyurdu.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray golcüsünü buldu! Falcao gidiyor o geliyor...

İspanyol basının daha önce adı Galatasaray ile alınan yıldız futbolcunun Cimbom'dan haber beklediğini yazdı. İşte o isim...

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