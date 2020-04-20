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Bu sana yakışmadı Ronaldo! Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs karantinasında parti
Bu sana yakışmadı Ronaldo! Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs karantinasında parti
Yaptığı bağışlarla ve yardımlarla pek çok insana örnek olan Cristiano Ronaldo bu kez sınıfta kaldı. Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüsün İtalya'da yayılmasından sonra İtalya'ya dönmeyeceğini bildirmiş ve kendini ailesiyle karantinaya almıştı. Sosyal medya hesabından 'evde kal' çağrıları yapan Ronaldo, üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra sevgilisi ve çocuklarıyla gezerken görüntülenmişti. Ronaldo kuralları hiçe sayamaya devam ediyor. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. doğum günü için diğer aile fertleriyle bir araya geldi.
20.04.2020 10:11
- Son Güncelleme: 20.04.2020 10:18
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almayı sürdürürken, salgın tedbirleri kapsamında vatandaşlar da sosyal izolasyona devam ediyor.
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Koronavirüs nedeniyle ülkesi Portekiz'in Madeira Adası'nda bulunan bir villada ailesiyle birlikte kalan Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. yaş gününe katılarak karantina kurallarını yok saydı.
AİLE FERTLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen Alicia Aveiro'nun 21. yaş günü partisine Ronaldo'nun yanı sıra felç geçiren annesi Dolores Aveiro da katıldı.
Ronaldo'nun kardeşi Elma, sosyal medya hesabından fotoğrafları "Bu sevgili yeğenimin doğum günüydü. Aile, arkadaşlar, aşk hepsi bir arada" notuyla paylaştı.
Fotoğrafa yorum yapan Alicia ise "Karantinayı ailenizle birlikte geçirdiğinizde iyi bir doğum günü partisi düzenleyebilirsiniz. Teşekkürler, her zaman bir arada" ifadelerini kullandı.