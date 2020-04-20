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Bu sana yakışmadı Ronaldo! Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs karantinasında parti

Yaptığı bağışlarla ve yardımlarla pek çok insana örnek olan Cristiano Ronaldo bu kez sınıfta kaldı. Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüsün İtalya'da yayılmasından sonra İtalya'ya dönmeyeceğini bildirmiş ve kendini ailesiyle karantinaya almıştı. Sosyal medya hesabından 'evde kal' çağrıları yapan Ronaldo, üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra sevgilisi ve çocuklarıyla gezerken görüntülenmişti. Ronaldo kuralları hiçe sayamaya devam ediyor. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. doğum günü için diğer aile fertleriyle bir araya geldi.

20.04.2020 10:11 - Son Güncelleme: 20.04.2020 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





