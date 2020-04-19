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Kaka ilk kez itiraf etti! "Galatasaray'a transfer oluyordum..."

Brezilya tarihinin en önemli isimlerinden olan ve Real Madrid, Milan gibi takımların formalarını uzun yıllar giyen Kaka'dan yıllar sonra Galatasaray'la ilgili bir itiraf geldi. Ülke basınına açıklamalarda bulunan Kaka, yıllar önce Galatasaray ve Fatih Terim ile arasında geçen konuşmayı da anlattı. Son dakika Galatasaray haberleri...

19.04.2020 14:24 - Son Güncelleme: 19.04.2020 14:24
Kaka ilk kez itiraf etti! Galatasaray'a transfer oluyordum...

Fatih Terim'in üçüncü Galatasaray döneminde 10 numara transferi yapmaya karar veren sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam Kaka'nın transfer edilmesini istemiş ancak yönetim Sneijder'de karar kılmıştı.

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Kaka ilk kez itiraf etti! Galatasaray'a transfer oluyordum...

2012/2013 sezonunda Sivasspor ile oynanan ve 3-1 kazanılan maçın ardından yaptığı açıklamada bu tercihini açıkça dile getiren Terim, dönemin başkanı Ünal Aysal'ın ve yönetimin Wesley Sneijder ve daha sonra Fenerbahçe forması giyen Diego Ribas'ı transfer etmek istediğini doğrulayıp, "Diego ve Sneijder'a hayır, Kaka'ya evet." ifadelerini kullanarak görüşünü açıklamıştı.

Kaka ilk kez itiraf etti! Galatasaray'a transfer oluyordum...

Hürriyet'in haberine göre tecrübeli teknik adam, o dönem Real Madrid'de oynayan Kaka'yı istese de bu transfer gerçekleşmedi.

Kaka ilk kez itiraf etti! Galatasaray'a transfer oluyordum...

Nitekim Aysal yönetimi, 7.5 milyon Euro karşılığında Inter'le anlaşınca Sneijder 12 Ocak 2013'te G.Saray'a imzayı atmıştı. Ve yıllar sonra Kaka, Galatasaray'a transferinin 2013 yılında direkten döndüğünü resmen açıkladı.

Kaka ilk kez itiraf etti! Galatasaray'a transfer oluyordum...

Brezilya basınına konuşan emekli yıldız, corona virüsü testleri pozitif çıkan, hastanede tedavi gördükten sonra bu virüsü yenen Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletip tecrübeli teknik adam ile alakalı anısını anlattı.

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