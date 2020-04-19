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Kaka ilk kez itiraf etti! "Galatasaray'a transfer oluyordum..."

Brezilya tarihinin en önemli isimlerinden olan ve Real Madrid, Milan gibi takımların formalarını uzun yıllar giyen Kaka'dan yıllar sonra Galatasaray'la ilgili bir itiraf geldi. Ülke basınına açıklamalarda bulunan Kaka, yıllar önce Galatasaray ve Fatih Terim ile arasında geçen konuşmayı da anlattı. Son dakika Galatasaray haberleri...

19.04.2020 14:24 - Son Güncelleme: 19.04.2020 14:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





