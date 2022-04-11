Son dakika Galatasaray haberleri... Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray'da orta sahada büyük sorun var! Sezon başındaki transferler...
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray, dün Fenerbahçe'ye mağlup olunca akıllara orta sahaya yapılan transferler geldi.
11.04.2022 13:03 - Son Güncelleme: 11.04.2022 13:03
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında kaybederken Sarı-Kırmızılı taraftarlar skordan çok ortaya konan futbol nedeniyle tepkiliydi. Sarı-Kırmızılılar'ın Kadıköy'de yenilmesi sonrası gündeme yine sezon başında yapılan transferler geldi.
Sarı-Kırmızılılar'ın Romen oyuncusu Cicaldau, Fenerbahçe derbisinde yine yokları oynadı. Sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis ödenerek alınan genç oyuncunun kötü oyunu taraftarları da çıldırttı.
Galatasaray'da 6.5 milyon Euro'ya alınan Cicaldau kötü performans gösterirken, 4.1 milyon Euro'ya transfer edilen Morutan ise Fenerbahçe derbisinde sadece 6 dakika sahada kalabildi.
Galatasaray'ın Romen oyuncusu Cicaldau, bu sezon 28 lig maçında sahada kalırken 4 gol ve 3 asiste imza attı.