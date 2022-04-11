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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray'da orta sahada büyük sorun var! Sezon başındaki transferler...

Son dakika Galatasaray haberleri... Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray'da orta sahada büyük sorun var! Sezon başındaki transferler...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray, dün Fenerbahçe'ye mağlup olunca akıllara orta sahaya yapılan transferler geldi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
11.04.2022 13:03 - Son Güncelleme: 11.04.2022 13:03
Son dakika Galatasaray haberleri... Fenerbahçe’ye yenilen Galatasaray’da orta sahada büyük sorun var! Sezon başındaki transferler...

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında kaybederken Sarı-Kırmızılı taraftarlar skordan çok ortaya konan futbol nedeniyle tepkiliydi. Sarı-Kırmızılılar'ın Kadıköy'de yenilmesi sonrası gündeme yine sezon başında yapılan transferler geldi.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Fenerbahçe’ye yenilen Galatasaray’da orta sahada büyük sorun var! Sezon başındaki transferler...

Sezon başında yapılan transfer nedeniyle Burak Elmas ve ekibine eleştiri oklarını yönelten taraftarlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fenerbahçe’ye yenilen Galatasaray’da orta sahada büyük sorun var! Sezon başındaki transferler...

Sarı-Kırmızılılar'ın Romen oyuncusu Cicaldau, Fenerbahçe derbisinde yine yokları oynadı. Sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis ödenerek alınan genç oyuncunun kötü oyunu taraftarları da çıldırttı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fenerbahçe’ye yenilen Galatasaray’da orta sahada büyük sorun var! Sezon başındaki transferler...

Galatasaray'da 6.5 milyon Euro'ya alınan Cicaldau kötü performans gösterirken, 4.1 milyon Euro'ya transfer edilen Morutan ise Fenerbahçe derbisinde sadece 6 dakika sahada kalabildi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fenerbahçe’ye yenilen Galatasaray’da orta sahada büyük sorun var! Sezon başındaki transferler...

Cimbom, orta saha transferi için bir oyuncuya 6.5 milyon Euro verirken lider Trabzonspor ise geçen sezondan beri yaptığı orta saha transferleri için aynı ücreti verdi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fenerbahçe’ye yenilen Galatasaray’da orta sahada büyük sorun var! Sezon başındaki transferler...

Bordo-Mavililer, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'ü bonservissiz alırken, Bakasetas için 3, Berat Özdemir için 2.5 ve Siopis için ise sadece 1 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fenerbahçe’ye yenilen Galatasaray’da orta sahada büyük sorun var! Sezon başındaki transferler...

Galatasaray'ın Romen oyuncusu Cicaldau, bu sezon 28 lig maçında sahada kalırken 4 gol ve 3 asiste imza attı.

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