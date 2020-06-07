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Son dakika Galatasaray haberleri | Feghouli yerine 3 aday

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak etkilenen Galatasaray, sezon sonunda maliyeti yüksek oyuncuları elden çıkararak daha genç ve düşük maliyetli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Belhanda ve Feghouli gibi isimlere gelecek teklifleri kabul etme kararı veren sarı-kırmızılı ekipte, Cezayirli yıldız yerine 3 aday belirlendi.

07.06.2020 10:21 - Son Güncelleme: 07.06.2020 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





