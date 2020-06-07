Son dakika Galatasaray haberleri | Feghouli yerine 3 aday
Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak etkilenen Galatasaray, sezon sonunda maliyeti yüksek oyuncuları elden çıkararak daha genç ve düşük maliyetli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Belhanda ve Feghouli gibi isimlere gelecek teklifleri kabul etme kararı veren sarı-kırmızılı ekipte, Cezayirli yıldız yerine 3 aday belirlendi.
07.06.2020 10:21
- Son Güncelleme: 07.06.2020 10:21
JUAN FERNEY OTERO
25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu forvet ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabiliyor. Fransız ekibi Amiens'e 2018'de gelen başarılı oyuncunun sözleşmesi 2021'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak görülen Otero, bu sezon çıktığı 19 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
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