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Son dakika Galatasaray haberleri | Feghouli yerine 3 aday

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak etkilenen Galatasaray, sezon sonunda maliyeti yüksek oyuncuları elden çıkararak daha genç ve düşük maliyetli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Belhanda ve Feghouli gibi isimlere gelecek teklifleri kabul etme kararı veren sarı-kırmızılı ekipte, Cezayirli yıldız yerine 3 aday belirlendi.

07.06.2020 10:21 - Son Güncelleme: 07.06.2020 10:21
Son dakika Galatasaray haberleri | Feghouli yerine 3 aday

Tüm dünyayı vuran corona virüsü salgını sonrası ekonomisi olumsuz etkilenen Galatasaray, transferde oyuncu satışına yönelecek.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Feghouli yerine 3 aday

Sarı-kırmızılı yönetim, gidecek oyunculardan elde edilecek gelirle düşük bütçeli ancak takıma faydalı olabilecek genç isimleri kadroya katacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Feghouli yerine 3 aday

Galatasaray'da transferin gözde ismi olan Sofiane Feghouli'ye teklifler geliyor. Cezayirli oyuncudan önemli bir miktar kazanmayı planlayan Aslan, tecrübeli yıldızın yerini doldurmak için harekete geçti.

Son dakika Galatasaray haberleri | Feghouli yerine 3 aday

Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray'ın Feghouli'nin alternatifi olarak belirlediği üç isim şöyle...

Son dakika Galatasaray haberleri | Feghouli yerine 3 aday

JUAN FERNEY OTERO
25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu forvet ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabiliyor. Fransız ekibi Amiens'e 2018'de gelen başarılı oyuncunun sözleşmesi 2021'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak görülen Otero, bu sezon çıktığı 19 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

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