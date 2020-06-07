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Fenerbahçe'de sol kanada dünya yıldızı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Önümüzdeki sezon şampiyon olarak hasrete son vermek isteyen sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sol kanada takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de bu mevki için birçok isim gündeme gelirken son olarak PSG'li bir ismin adı ortaya atıldı. İşte detaylar...

07.06.2020 17:43 - Son Güncelleme: 07.06.2020 17:43
Fenerbahçe'de sol kanada dünya yıldızı

Süper Lig'de ilk 26 hafta itibarıyla beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yapmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de sol kanada dünya yıldızı

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler kadrosuna ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u katmıştı.

Fenerbahçe'de sol kanada dünya yıldızı

Öte yandan bazı isimlerle de yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, 2 sezondur sol bek mevkinde oldukça sıkıntı yaşıyor.

Fenerbahçe'de sol kanada dünya yıldızı

Fotomaç'ın haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden olan ve adı Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım da takımdan gönderilecekler arasında...

Fenerbahçe'de sol kanada dünya yıldızı

Bu ayrılık sonrası senaryo için takviye çalışmaları tam gaz sürerken gündeme gelen isimlerden biri de daha önce de Fenerbahçe forması giyen, sonrasında Beşiktaş'a transferi gerçekleşen Caner Erkin olmuştu.

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