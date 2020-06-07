Haberler Galeri Spor Fenerbahçe'de sol kanada dünya yıldızı

Fenerbahçe'de sol kanada dünya yıldızı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Önümüzdeki sezon şampiyon olarak hasrete son vermek isteyen sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sol kanada takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de bu mevki için birçok isim gündeme gelirken son olarak PSG'li bir ismin adı ortaya atıldı. İşte detaylar...

07.06.2020 17:43 - Son Güncelleme: 07.06.2020 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





