Fenerbahçe'ye Alman panzeri! Harekete geçildi
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon sonunda profesyonel futbol yaşantısını sonlandırarak Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada kadro planlaması için çalışmalara başladı. Önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynamak isteyen sarı-lacivertliler transferde Alman yıldızı takibe alırken, yıldız isim için harekete geçildi. İşte detaylar...
07.06.2020 09:45
- Son Güncelleme: 07.06.2020 09:45
Ali Koç yönetimindeki iki yılda şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe için gelecek sezon büyük anlam ifade ediyor.
Başkanlığının 3'üncü yılında sarı-lacivertlilere şampiyonluğu yeniden tattırmak isteyen Koç, Emre Belözoğlu'nu sezon sonunda sportif direktörlük görevine getirecek.
Fotomaç'ın haberine göre futbol yaşantısını noktaladıktan sonra da sarı-lacivertliler için hizmet verecek olan tecrübeli isim de şimdiden çalışmalara başladı.
Genç ve potansiyalli futbolcuları kadroya katmak için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışıyor..
İLK BOMBASI NURİ ŞAHİN
Bu bağlamda transfer çalışmalarına hız veren Belözoğlu'nun ilk bombası Nuri Şahin oldu.