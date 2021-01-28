Fenerbahçe yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor! TAKVİM duyurmuştu, transfer bitti
Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, durmak bilmiyor. Atilla Szalai, Osayi ve Mesut Özil transferleriyle gündemi değiştiren Fenerbahçe, şimdi de golcü transferini bitiriyor. Kemal Ademi ve Papiss Cisse'den istediği verimi alamayan sarı-lacivertli ekip, yıldız ismi İstanbul'a getiriyor. İşte detaylar...
28.01.2021 12:06
- Son Güncelleme: 28.01.2021 12:06
Sezon başında olduğu gibi devre arası transfer döneminin de en flaş ekibi Fenerbahçe oldu.
Mesut Özil, Atilla Szalai ve Osayi-Samuel gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yıldız bir golcünün transferini de bitiriyor.
Yaz döneminde kadrosuna kattığı Kemal Ademi ve Cisse'nin performansından memnun olmayan sarı-lacivertli ekipte, Erol Bulut'un forvet bölgesine takviye istemesinin ardından düğmeye basıldı.
Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala bazı isimlerle yollarını ayırma hazırlığı yapan Fenerbahçe, ayrılıklar sonrası bir golcüyü daha kadrosuna katacak.
Ademi ve Papiss Cisse'ye Süper Lig ve Avrupa'dan talipler olduğu öğrenilirken, bu ayrılıkların hafta sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor.