Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim'in gidişi Alexandru Cicaldau'yu sarstı! Domenec Torrent’le yıldızı barışmayan Cicaldau...
Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riski ile karşı karşıya kalan Galatasaray'da Fatih Terim'in gidişi ile Alexandru Cicaldau resmen tepetaklak oldu. Yeni teknik direktör Domenec Torrent'le bir türlü yıldızı barışmayan ve ilk 11'deki yerini kaybetmeye başlayan yıldız futbolcudaki düşüş rakamlara da yansıdı.
Galatasaray'ın sezon başında Craiova'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle daha İstanbul'a ayak basmadan tartışma yaratmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim'in çok güvendiği ve takımın banko ismi yaptığı Rumen yıldız sezonun ilk bölümünde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki futboluyla alkış topladı.
Ancak Cicaldau, Terim'in gidişinin ardından adeta tepetaklak oldu. Yeni teknik direktör Domenec Torrent'le bir türlü yıldızı barışmayan ve ilk 11'deki yerini kaybetmeye başlayan yıldız futbolcudaki düşüş rakamlara da yansıdı.
Taraftarların da büyük tepkisini çekmeye başlayan Rumen futbolcunun Galatasaray'daki geleceği artık tartışma konusu olmaya başladı. Galatasaray'la 4 yıl daha sözleşmesi bulunan Cicaldau için, "6.5 milyon Euro'ya alındı. 2 milyon Euro'ya satılabilirse büyük başarı" yorumları yapılıyor.