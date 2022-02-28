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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim'in gidişi Alexandru Cicaldau'yu sarstı! Domenec Torrent’le yıldızı barışmayan Cicaldau...

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim'in gidişi Alexandru Cicaldau'yu sarstı! Domenec Torrent’le yıldızı barışmayan Cicaldau...

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riski ile karşı karşıya kalan Galatasaray'da Fatih Terim'in gidişi ile Alexandru Cicaldau resmen tepetaklak oldu. Yeni teknik direktör Domenec Torrent'le bir türlü yıldızı barışmayan ve ilk 11'deki yerini kaybetmeye başlayan yıldız futbolcudaki düşüş rakamlara da yansıdı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
28.02.2022 11:31 - Son Güncelleme: 28.02.2022 11:31
Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim’in gidişi Alexandru Cicaldau’yu sarstı! Domenec Torrent’le yıldızı barışmayan Cicaldau...

Galatasaray'ın sezon başında Craiova'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle daha İstanbul'a ayak basmadan tartışma yaratmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim’in gidişi Alexandru Cicaldau’yu sarstı! Domenec Torrent’le yıldızı barışmayan Cicaldau...

Teknik direktör Fatih Terim'in çok güvendiği ve takımın banko ismi yaptığı Rumen yıldız sezonun ilk bölümünde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki futboluyla alkış topladı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim’in gidişi Alexandru Cicaldau’yu sarstı! Domenec Torrent’le yıldızı barışmayan Cicaldau...

Ancak Cicaldau, Terim'in gidişinin ardından adeta tepetaklak oldu. Yeni teknik direktör Domenec Torrent'le bir türlü yıldızı barışmayan ve ilk 11'deki yerini kaybetmeye başlayan yıldız futbolcudaki düşüş rakamlara da yansıdı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim’in gidişi Alexandru Cicaldau’yu sarstı! Domenec Torrent’le yıldızı barışmayan Cicaldau...

Torrent döneminde oynanan 7 maçta sadece 1 kez 90 dakika sahada kalabilen Cicaldau 1 gol atabilirken, o golü de Trabzonspor karşısında penaltıdan buldu.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim’in gidişi Alexandru Cicaldau’yu sarstı! Domenec Torrent’le yıldızı barışmayan Cicaldau...

7 maçta hiç asist yapamayan ve takımın topla en az buluşan isimlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcu dün oynanan Rizespor maçında da büyük hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim’in gidişi Alexandru Cicaldau’yu sarstı! Domenec Torrent’le yıldızı barışmayan Cicaldau...

80 dakika sahada kalan ve hücumda hiçbir varlık gösteremeyen Cicaldau'nun yerine oyuna giren Sofiane Feghouli 10 dakikada 2 asist yaparak kalitesini sergiledi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim’in gidişi Alexandru Cicaldau’yu sarstı! Domenec Torrent’le yıldızı barışmayan Cicaldau...

Taraftarların da büyük tepkisini çekmeye başlayan Rumen futbolcunun Galatasaray'daki geleceği artık tartışma konusu olmaya başladı. Galatasaray'la 4 yıl daha sözleşmesi bulunan Cicaldau için, "6.5 milyon Euro'ya alındı. 2 milyon Euro'ya satılabilirse büyük başarı" yorumları yapılıyor.

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