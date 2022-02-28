Fenerbahçe Kasımpaşa’ya konuk oluyor! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri

MESUT YİNE FORMA GİYEMEYECEK

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı. Karşılaşma ev sahibi ekip açısından da büyük önem taşıyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor.