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Haberler Spor Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk oluyor! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk oluyor! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor. İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler.

28.02.2022 11:17 - Son Güncelleme: 28.02.2022 11:17
Fenerbahçe Kasımpaşa’ya konuk oluyor! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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Fenerbahçe Kasımpaşa’ya konuk oluyor! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe Kasımpaşa’ya konuk oluyor! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde 43 puanla 6. sırada yer alırken bugün kazanıp üst sıralara çıkmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe Kasımpaşa’ya konuk oluyor! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri

MESUT YİNE FORMA GİYEMEYECEK
Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı. Karşılaşma ev sahibi ekip açısından da büyük önem taşıyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Fenerbahçe Kasımpaşa’ya konuk oluyor! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri

Fenerbahçe zorla karşılaşmada 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

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