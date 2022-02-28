Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk oluyor! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor. İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde 43 puanla 6. sırada yer alırken bugün kazanıp üst sıralara çıkmanın planlarını yapıyor.
MESUT YİNE FORMA GİYEMEYECEK
Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı. Karşılaşma ev sahibi ekip açısından da büyük önem taşıyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
Fenerbahçe zorla karşılaşmada 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.