Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyeti sonrası spor yazarları ikiye bölündü! Gol öncesi faul var mı yok mu?
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Son dakikada gelen gol öncesinde yaşanan pozisyon futbol kamuoyunu ikiye böldü. İşte spor yazarlarının karşılaşmayla ilgili çarpıcı değerlendirmeleri.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Son dakikada gelen gol öncesinde yaşanan pozisyon futbol kamuoyunu ikiye böldü. (Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır)
İşte spor yazarlarının karşılaşmayla ilgili çarpıcı değerlendirmeleri;
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Erken gelen golle birlikte Fenerbahçe oyuncularının üstlerindeki baskıdan kurtulmalarını bekledik. Kasımpaşa buna izin vermedi. Öyle organize geldiler ki, "baskı öyle değil, böyle olur" dedirttiler. 6 Altay kurtarışı, bir de direkten dönen topla biten ilk yarının, Fenerbahçe adına sezonun en şanslı süresi olduğunu belirtmemiz lazım.
Rakibi tehdit etmekten bu kadar uzak kalan, ne pasla, ne de baskıyla rakip sahaya yerleşemeyen, acemi – yetersiz bir kadro vardı. Oyun öylesine belli ediyordu ki Kasımpaşa'nın golünün geleceğini, sadece dakikası beklenir halde, sayaç çalışıyordu. Mert Hakan, Serdar Dursun hamlesi doğru zamanda geldi ama hemen arkasından da beraberlik golü ağları buldu.
Rakibin gelirken çekineceği ön tarafın olmadığında, tek yapacağın topun peşinden koşmak oluyordu ve Fenerbahçe de maçta kendisi için başka "şans anını" beklemekten başka çaresi yoktu. Kasımpaşa defansının telaşında, Szalai'nin şutunun rakibe çarpıp, köşeye gitmesi ile birlikte sıkıntılı gece, galibiyet akşamına dönüştü.
Arda Güler'in sezonun dökülenlerinden umudu kesen taraftar için beklenti sahibi tek oyuncu olarak sahada olması bir seçim. Kasımpaşa gibi temaslı oynayan, fizik gücü yüksek bir takım karşısında bocalaması da normal.