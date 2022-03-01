Fenerbahçe’nin Kasımpaşa galibiyeti sonrası spor yazarları ikiye bölündü! Gol öncesi faul var mı yok mu?

GÜRCAN BİLGİÇ - ALTAY'IN ELLERİNDE!

Erken gelen golle birlikte Fenerbahçe oyuncularının üstlerindeki baskıdan kurtulmalarını bekledik. Kasımpaşa buna izin vermedi. Öyle organize geldiler ki, "baskı öyle değil, böyle olur" dedirttiler. 6 Altay kurtarışı, bir de direkten dönen topla biten ilk yarının, Fenerbahçe adına sezonun en şanslı süresi olduğunu belirtmemiz lazım.