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Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in çok istiyordu! Transferi resmen açıklandı

Süper Lig'e evinde iyi bir başlangıç yaparak 3 puanı cebine koyan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Etebo'nun yanı sıra özellikle orta sahaya bir isim daha arayan sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız bir isimden kötü haber geldi. İtalyan kulübü oyuncunun transferini resmen açıkladı.

13.09.2020 12:05 - Son Güncelleme: 13.09.2020 12:05
Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in çok istiyordu! Transferi resmen açıklandı

Sezona yaptığı iddialı transferlerle başlayan Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in çok istiyordu! Transferi resmen açıklandı

Sarı-kırmızılı takımda, yeni transferlerden Emre Kılınç bu karşılaşmada attığı şık golle taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in çok istiyordu! Transferi resmen açıklandı

Öte yandan kulüp, transfer harekatını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan yönetim, teknik direktör Terim'in raporu doğrultusunda girişimlerine devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in çok istiyordu! Transferi resmen açıklandı

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun ardından Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan bir diğer isim Marco Benassi'den de kötü haber geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in çok istiyordu! Transferi resmen açıklandı

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Benassi, resmen transfer oldu.

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