Haberler Galeri Spor Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in çok istiyordu! Transferi resmen açıklandı

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in çok istiyordu! Transferi resmen açıklandı

Süper Lig'e evinde iyi bir başlangıç yaparak 3 puanı cebine koyan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Etebo'nun yanı sıra özellikle orta sahaya bir isim daha arayan sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız bir isimden kötü haber geldi. İtalyan kulübü oyuncunun transferini resmen açıkladı.

13.09.2020 12:05 - Son Güncelleme: 13.09.2020 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





