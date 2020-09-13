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Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli ismin transferini duyurdu! İşte ödenecek bonservis bedeli
Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli ismin transferini duyurdu! İşte ödenecek bonservis bedeli
Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak bir ismi daha duyurdu. Vedat Muriqi'den sonra Jailson'a da teklif geldiğini aktaran Dilmen, Fenerbahçe'nin alacağı bonservis bedelini de açıkladı.
13.09.2020 11:48
- Son Güncelleme: 13.09.2020 11:48
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, futbol gündemiyle alakalı değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE DİLMEN'İN YORUMLARI
Dünya yeni bir döneme girdi artık. Futbolda da böyle. Düşünsenize siyasetçisiniz mitinge çıkıyorsunuz, kimse yok. Tiyatrocusunuz, sahneye çıkıyorsunuz seyirci yok.
Futbolda da böyle. Galatasaray ve Fenerbahçe seyirciyle 1-0 önde çıkıyordu maçlara. Daha fazla puan kaybetmelerini bekliyorum.
Seyircisiz maçları avantaja çevirmeleri gerekenler, hakemlerdi. Baskı altındalardı, 8 hafta rahat rahat çalabilirlerdi gördükleri. Şu ana kadar hakemler kuralları biliyor. Küçük küçük detaylar vardı futbolda önemlidir.
Açık oynayan Gaziantep'e karşı fırsatları değerlendirdi Galatasaray. İkinci yarıda daha dikkatli olsa farka giderdi. Günay'ın da hakkını vermek lazım, yediği 3 gole rağmen.