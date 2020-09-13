Haberler Galeri Spor Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli ismin transferini duyurdu! İşte ödenecek bonservis bedeli

Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli ismin transferini duyurdu! İşte ödenecek bonservis bedeli

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak bir ismi daha duyurdu. Vedat Muriqi'den sonra Jailson'a da teklif geldiğini aktaran Dilmen, Fenerbahçe'nin alacağı bonservis bedelini de açıkladı.

13.09.2020 11:48 - Son Güncelleme: 13.09.2020 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





