Haberler Galeri Spor Galatasaray - Gaziantep maçının ardından gündeme bomba gibi düşecek sözler! "Bu maç kimseyi kandırmasın"

Galatasaray - Gaziantep maçının ardından gündeme bomba gibi düşecek sözler! "Bu maç kimseyi kandırmasın"

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep'i evinde konuk eden Galatasaray karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşma sonrası usta yorumcu Ömer Üründül'ün değerlendirmeleri güne damga vurdu. Üründül, "Sonuçta G.Saray, lige 3 puanla başladı. Bu maç kesinlikle kimseyi kandırmasın. Çok kötü ve dağınık bir futbol oynayan misafir takım, buna rağmen bir gol atıp, 4 tane de yüzde yüzlük pozisyon kaçırmışsa bu görüşüm hakkında önemli bir göstergedir" dedi.

13.09.2020 12:09 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





