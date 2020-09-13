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Galatasaray - Gaziantep maçının ardından gündeme bomba gibi düşecek sözler! "Bu maç kimseyi kandırmasın"
Galatasaray - Gaziantep maçının ardından gündeme bomba gibi düşecek sözler! "Bu maç kimseyi kandırmasın"
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep'i evinde konuk eden Galatasaray karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşma sonrası usta yorumcu Ömer Üründül'ün değerlendirmeleri güne damga vurdu. Üründül, "Sonuçta G.Saray, lige 3 puanla başladı. Bu maç kesinlikle kimseyi kandırmasın. Çok kötü ve dağınık bir futbol oynayan misafir takım, buna rağmen bir gol atıp, 4 tane de yüzde yüzlük pozisyon kaçırmışsa bu görüşüm hakkında önemli bir göstergedir" dedi.
13.09.2020 12:09
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Sabah yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Galatasaray - Gaziantep maçını değerlendirdi.
İŞTE ÜRÜNDÜL'ÜN O YAZISI
Galatasaray'ın dün geceki kadro yapısı Fatih Terim'in alışılmış, tempolu dar alan presli oyununa uygun değildi. Bu tip bir orta saha formatıyla tempolu hücum etkinliği sağlamak ve takım savunmasında arızalar göstermemek bana göre çok zordu.
Ama her maçı analiz ederken öncelikle rakibi düşünmek lazım. Galatasaray penaltı ile erken skor avantajı yakaladıktan sonra Gaziantep takımı çağdışı ofsayt taktiğine başvurunca Galatasaray cephesinde her şey güllük gülistanlık oldu.
Defansın arkasına atılan toplarla usta ayaklar, arka arkaya goller ve pozisyonlar buldu. 2. devre tarihi bir farka gidebilirdi ama çok net fırsatlar kaçtı.
Sonuçta G.Saray, lige 3 puanla başladı. Bu maç kesinlikle kimseyi kandırmasın. Çok kötü ve dağınık bir futbol oynayan misafir takım, buna rağmen bir gol atıp, 4 tane de yüzde yüzlük pozisyon kaçırmışsa bu görüşüm hakkında önemli bir göstergedir.