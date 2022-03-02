Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim mi Domenec Torrent mi? İşte dikkat çeken istatistik
Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından gelen Teknik Direktör Domenec Torrent'e tepkiler henüz azalmamışken bir istatistik dikkat çekti. Terim'in işin savunma kısmında, Torrent'in ise hücumda ön plana çıktı.
Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde üst üste Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kazanarak az da olsa nefes almayı başardı. Sarı-Kırmızılıların özellikle Rizespor maçının belli bölümlerinde oynadığı futbol beğeni kazansa da İspanyol hocaya olan tepkiler azalmış değil.
Fatih Terim ve Domenec Torrent dönemi karşılaştırıldığında ise çok ilginç veriler ortaya çıkıyor. Terim'in işin savunma kısmında, Torrent'in ise hücumda ön plana çıkması dikkat çekiyor.
Torrent yönetiminde 7 maça çıkan Galatasaray 1,86 gol ortalaması yakaladı. Terim döneminde gol ortalaması 1,2'ydi.
Galatasaray Terim döneminde maç başına 24 başarılı hücum aksiyonu yaparken, Torrent'le bu sayı 27,5 oldu. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar'ın maç başına gol beklentisi de 1,75'ten 2,18'e yükseldi.