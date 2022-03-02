Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim mi Domenec Torrent mi? İşte dikkat çeken istatistik

Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde üst üste Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kazanarak az da olsa nefes almayı başardı. Sarı-Kırmızılıların özellikle Rizespor maçının belli bölümlerinde oynadığı futbol beğeni kazansa da İspanyol hocaya olan tepkiler azalmış değil.