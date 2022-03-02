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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim mi Domenec Torrent mi? İşte dikkat çeken istatistik

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim mi Domenec Torrent mi? İşte dikkat çeken istatistik

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından gelen Teknik Direktör Domenec Torrent'e tepkiler henüz azalmamışken bir istatistik dikkat çekti. Terim'in işin savunma kısmında, Torrent'in ise hücumda ön plana çıktı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
02.03.2022 11:38 - Son Güncelleme: 02.03.2022 11:38
Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim mi Domenec Torrent mi? İşte dikkat çeken istatistik

Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde üst üste Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kazanarak az da olsa nefes almayı başardı. Sarı-Kırmızılıların özellikle Rizespor maçının belli bölümlerinde oynadığı futbol beğeni kazansa da İspanyol hocaya olan tepkiler azalmış değil.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim mi Domenec Torrent mi? İşte dikkat çeken istatistik

Fatih Terim ve Domenec Torrent dönemi karşılaştırıldığında ise çok ilginç veriler ortaya çıkıyor. Terim'in işin savunma kısmında, Torrent'in ise hücumda ön plana çıkması dikkat çekiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim mi Domenec Torrent mi? İşte dikkat çeken istatistik

Torrent yönetiminde 7 maça çıkan Galatasaray 1,86 gol ortalaması yakaladı. Terim döneminde gol ortalaması 1,2'ydi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim mi Domenec Torrent mi? İşte dikkat çeken istatistik

İspanyol hoca yönetiminde maç başına şut pası sayısı 7,2'den 7,8 yükselirken, maç başına atılan şut da 14,2'den 14,5'e çıktı. İsabetli şut sayısı 5'ten 6,1'e, başarılı dripling ise 16'dan 17,8'e yükselmiş durumda.

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim mi Domenec Torrent mi? İşte dikkat çeken istatistik

Galatasaray Terim döneminde maç başına 24 başarılı hücum aksiyonu yaparken, Torrent'le bu sayı 27,5 oldu. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar'ın maç başına gol beklentisi de 1,75'ten 2,18'e yükseldi.

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