Galatasaray’ın yıldızı Süper Lig’de kalıyor! Yeni takımı belli oldu

RYAN BABEL İÇİN KASIMPAŞA İDDİASI

Akşam'ın haberine göre; 2013-2015 yılları arasında Kasımpaşa forması giyen ve daha sonra 2,5 milyon euro karşılığında Al-Ain'e transfer olan Ryan Babel'in eski takımından gelecek olası teklife 'evet' diyeceği iddia ediliyor. 35 yaşındaki futbolcu kariyerini İstanbul'da sürdürmeye sıcak bakıyor.