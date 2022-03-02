Galatasaray'ın yıldızı Süper Lig'de kalıyor! Yeni takımı belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel, gerek performansı gerekse maliyeti nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin gelecek planları arasında yer almıyor. Sezon bitiminde Galatasaray'dan ayrılacak Hollandalı ismin yeni adresiyle ilgili ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
02.03.2022 12:38 - Son Güncelleme: 02.03.2022 12:38
Galatasaray'ın 2019-20 sezonu başında transfer ettiği Ryan Babel'in takımdaki macerası sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcunun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
RYAN BABEL İÇİN KASIMPAŞA İDDİASI
Akşam'ın haberine göre; 2013-2015 yılları arasında Kasımpaşa forması giyen ve daha sonra 2,5 milyon euro karşılığında Al-Ain'e transfer olan Ryan Babel'in eski takımından gelecek olası teklife 'evet' diyeceği iddia ediliyor. 35 yaşındaki futbolcu kariyerini İstanbul'da sürdürmeye sıcak bakıyor.
Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 87 maça çıkan Ryan Babel 15 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.