Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dikkat çeken istatistik! Sezonun ilk yarısında da aynısı olmuştu! Gözler Trabzonspor derbisinde
Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sezonun ilk yarısı ile hemen hemen aynı skorları alan Fenerbahçe bu hafta sonu Trabzonspor'u konuk edecek. Peki Fenerbahçe'nin 3'te 3'lük serisini Trabzonspor bozacak mı? İşte detaylar...
Kasımpaşa engelini Szalai'nin son dakikada attığı golle aşan Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı. Sezonu en azından 2. sırada bitirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'le ilgili ilginç bir ayrıntı herkesi şaşırtıyor.
Fenerbahçe'nin son 6 haftada aldığı skorlar, sezonun ilk yarısında aynı dönemde ortaya çıkan skorlarla neredeyse yüzde yüze yakın benzerlik gösteriyor.
Söz konusu periyotta Altay, Sivasspor, Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe önce 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, ardından üst üste 3 maçını da kazandı.
Sarı-Lacivertliler sezonun ilk yarısında da Altay'ı yendikten sonra, Sivas'la berabere kalmış ve ardından Başakşehir'e yenilmişti. Fener bu yenilgi sonrası Giresun, Hatay ve Kasımpaşa engellerini aşmayı başarmıştı.
6 haftalık süreçte sadece sonuçlar değil skorlardaki büyük benzerlik de dikkatleri çekiyor.
Fenerbahçe, Altay'ı sezonun ilk yarısında 2-0 yenerken, ikinci yarıda 2-1 kazandı.
Süper Lig'de hafta sonu Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe ezeli rakibine sezonun ilk yarısında 3-1 kaybetmişti. Bu ilginç serinin Kadıköy'deki derbide de sürüp sürmeyeceği merak konusu.