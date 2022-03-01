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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dikkat çeken istatistik! Sezonun ilk yarısında da aynısı olmuştu! Gözler Trabzonspor derbisinde

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dikkat çeken istatistik! Sezonun ilk yarısında da aynısı olmuştu! Gözler Trabzonspor derbisinde

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sezonun ilk yarısı ile hemen hemen aynı skorları alan Fenerbahçe bu hafta sonu Trabzonspor'u konuk edecek. Peki Fenerbahçe'nin 3'te 3'lük serisini Trabzonspor bozacak mı? İşte detaylar...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
01.03.2022 12:04 - Son Güncelleme: 01.03.2022 12:04
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dikkat çeken istatistik! Sezonun ilk yarısında da aynısı olmuştu! Gözler Trabzonspor derbisinde

Kasımpaşa engelini Szalai'nin son dakikada attığı golle aşan Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı. Sezonu en azından 2. sırada bitirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'le ilgili ilginç bir ayrıntı herkesi şaşırtıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dikkat çeken istatistik! Sezonun ilk yarısında da aynısı olmuştu! Gözler Trabzonspor derbisinde

Fenerbahçe'nin son 6 haftada aldığı skorlar, sezonun ilk yarısında aynı dönemde ortaya çıkan skorlarla neredeyse yüzde yüze yakın benzerlik gösteriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dikkat çeken istatistik! Sezonun ilk yarısında da aynısı olmuştu! Gözler Trabzonspor derbisinde

Söz konusu periyotta Altay, Sivasspor, Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe önce 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, ardından üst üste 3 maçını da kazandı.

Sarı-Lacivertliler sezonun ilk yarısında da Altay'ı yendikten sonra, Sivas'la berabere kalmış ve ardından Başakşehir'e yenilmişti. Fener bu yenilgi sonrası Giresun, Hatay ve Kasımpaşa engellerini aşmayı başarmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dikkat çeken istatistik! Sezonun ilk yarısında da aynısı olmuştu! Gözler Trabzonspor derbisinde

6 haftalık süreçte sadece sonuçlar değil skorlardaki büyük benzerlik de dikkatleri çekiyor.

Fenerbahçe, Altay'ı sezonun ilk yarısında 2-0 yenerken, ikinci yarıda 2-1 kazandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dikkat çeken istatistik! Sezonun ilk yarısında da aynısı olmuştu! Gözler Trabzonspor derbisinde

Sivas'la her iki maçta da 1-1 berabere kalan Kanarya, Başakşehir'e 2-0 ve 1-0'lık skorlarla kaybetti.

Giresun'u her iki maçta da 2-1 mağlup etmeyi başaran Fener, Hatayspor önünde 2-1 ve 2-0'lık galibiyetler aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dikkat çeken istatistik! Sezonun ilk yarısında da aynısı olmuştu! Gözler Trabzonspor derbisinde

Kasımpaşa önünde de hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda 2-1 kazanan Kanarya çok ilginç bir seriye imza atmış oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dikkat çeken istatistik! Sezonun ilk yarısında da aynısı olmuştu! Gözler Trabzonspor derbisinde

Süper Lig'de hafta sonu Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe ezeli rakibine sezonun ilk yarısında 3-1 kaybetmişti. Bu ilginç serinin Kadıköy'deki derbide de sürüp sürmeyeceği merak konusu.

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