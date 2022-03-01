Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dikkat çeken istatistik! Sezonun ilk yarısında da aynısı olmuştu! Gözler Trabzonspor derbisinde

Söz konusu periyotta Altay, Sivasspor, Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe önce 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, ardından üst üste 3 maçını da kazandı.

Sarı-Lacivertliler sezonun ilk yarısında da Altay'ı yendikten sonra, Sivas'la berabere kalmış ve ardından Başakşehir'e yenilmişti. Fener bu yenilgi sonrası Giresun, Hatay ve Kasımpaşa engellerini aşmayı başarmıştı.