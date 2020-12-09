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Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao'nun yerine bomba isim! Ünlü menajer getiriyor

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı golcüsü Falcao ile yolları ayırma hazırlığı yapan Galatasaray, forvet bölgesi için yeni bir ismi hedef olarak belirledi. Transferi ünlü menajerin bitireceği belirtilirken, Fatih Terim'den onay çıkması durumunda çalışmaların hızlanacağı bildirildi. İşte detaylar...

09.12.2020 12:18 - Son Güncelleme: 09.12.2020 12:18
Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao'nun yerine bomba isim! Ünlü menajer getiriyor

Süper Lig'in 12. haftasını bay geçecek olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao'nun yerine bomba isim! Ünlü menajer getiriyor

Son olarak sahasında Hatayspor'u mağlup ederek zirveyle puanını eşitleyen Cimbom'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao'nun yerine bomba isim! Ünlü menajer getiriyor

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında yapacağı transferlerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao'nun yerine bomba isim! Ünlü menajer getiriyor

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom, eksik gördüğü birkaç bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao'nun yerine bomba isim! Ünlü menajer getiriyor

Galatasaray'da oyuncu arayışları sürerken, sarı-kırmızılılarda stoper ve kanat ile birlikte forvet transferine de öncelik verildi.

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