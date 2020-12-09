Haberler Galeri Spor Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao'nun yerine bomba isim! Ünlü menajer getiriyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao'nun yerine bomba isim! Ünlü menajer getiriyor

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı golcüsü Falcao ile yolları ayırma hazırlığı yapan Galatasaray, forvet bölgesi için yeni bir ismi hedef olarak belirledi. Transferi ünlü menajerin bitireceği belirtilirken, Fatih Terim'den onay çıkması durumunda çalışmaların hızlanacağı bildirildi. İşte detaylar...

09.12.2020 12:18 - Son Güncelleme: 09.12.2020 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





