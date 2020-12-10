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Fatih Terim'den çifte transfer listesi! Galatasaray'ın yol haritası belli oldu
Fatih Terim'den çifte transfer listesi! Galatasaray'ın yol haritası belli oldu
Galatasaray'da transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler ve teknik direktör Fatih Terim arasında kritik bir transfer görüşmesi yapıldı. Başkan Cengiz Terim'e ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verirken; Terim ise 2 ayrı transfer listesi sundu. İşte son dakika Galatasaray haberleri...
10.12.2020 09:35
- Son Güncelleme: 10.12.2020 09:35
Fatih Terim isteklerini, "olmazsa olmazlar" ve "beklenen satışlar yapılabilirse" diyerek ikiye ayırdı. Salih Uçan ve Ahmed Musa liste başı... Ayrıca Belhanda, Falcao ve Luyindama'nın satılması durumunda ise 3 oyuncu daha istiyor.
Olmazsa olmazları… l Hızlı ve gol atabilecek bir kanat oyuncusu. ÖN liberoda da oynayabilecek regista özellikleri olan bir ön libero…
Beklenen satışlar yapılabilirse… l Falcao giderse Diagne ile beraber oynayacak bir forvet. l Marcao'nun yanında savunmada gücünü kullanacak hava toplarına hakim bir stoper.
Galatasaray'da transfer zirvesi yapıldı… Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile beraber Fatih Terim ve yardımcısı Levent Şahin bir araya geldi. Ayrıca scout ekibinin şefi Emre Utkucan da toplantıda yer aldı.
Başkan Mustafa Cengiz, Terim'e devre arasında istediği tüm transferleri yapmak için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi. Ancak mali tablolardan da bahsetti. Çok fazla açılmalarının söz konusu olmadığından bahsetti.