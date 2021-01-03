Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için şok sözler! Bunu teknik direktör söyleyemez...

"ANTALYA MI 10 KİŞİ KALDI?"

Antalyaspor'a bakarsak, ben 2. yarıda kaleci Okan'ı hiç duymadım. Bütün oyun Antalyaspor sahasında oynandı. Bir ara Antalyaspor mu 10 kişi kaldı diye düşündüm. Bazen teknik direktörlerin de düşünce tarzı var, 2 maç kazanınca sabır mekanizması çok yok ve teknik direktörlere yol verilir.