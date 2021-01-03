Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası Fatih Terim'e 4 şok birden
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 16. haftasında evinde Antalyaspor ile berabere kalan Galatasaray, liderlik koltuğunu Alanyaspor'a kaybetti. Cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Fatih Terim büyük üzüntü duyarken, karşılaşma sonunda 4 şok birden yaşadı...
03.01.2021 10:15
- Son Güncelleme: 03.01.2021 10:15
Süper Lig'in 15. haftasında aldığı Trabzonspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın sevinci yalnızca bir hafta sürdü.
Dün oynanan karşılaşmada sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibin savunmasını aşamadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından son 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, zirveyi Başakşehir'i mağlup eden Alanyaspor'a bıraktı.
Beşiktaş'ın Kayserispor'u mağlup etmesi halinde ise Galatasaray, zirveyi ezeli rakibine bırakıp 3. sıraya gerileyecek.
TERİM 4 ŞOK BİRDEN YAŞADI!
Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da 4 isimden 3'ü cezalı duruma düşerken, 1 isim sakatlandı.