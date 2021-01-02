Haberler Galeri Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un bu karesi sosyal medyayı salladı! Meğer Cenk Tosun'la...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un bu karesi sosyal medyayı salladı! Meğer Cenk Tosun'la...

Onlar yıllardır yeşil sahalarda sergiledikleri futbolla tuttuğumuz takımları galibiyete taşıyor, Milli takımla bizleri temsil ediyor. Kimileri de teknik direktörlük kariyerleriyle her daim gündemde. Ancak dediğimiz gibi yıllar. Yıllardır Süper Lig'de izlediğimiz futbolcuların gençlik zamanları ve şimdiki halleri arasındaki değişimleri sizi çok şaşırtacak.