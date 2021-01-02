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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un bu karesi sosyal medyayı salladı! Meğer Cenk Tosun'la...

Onlar yıllardır yeşil sahalarda sergiledikleri futbolla tuttuğumuz takımları galibiyete taşıyor, Milli takımla bizleri temsil ediyor. Kimileri de teknik direktörlük kariyerleriyle her daim gündemde. Ancak dediğimiz gibi yıllar. Yıllardır Süper Lig'de izlediğimiz futbolcuların gençlik zamanları ve şimdiki halleri arasındaki değişimleri sizi çok şaşırtacak.

02.01.2021 14:51 - Son Güncelleme: 02.01.2021 14:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un bu karesi sosyal medyayı salladı! Meğer Cenk Tosun'la...

Hazırsanız başlayalım.

Arda Turan

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un bu karesi sosyal medyayı salladı! Meğer Cenk Tosun'la...

Volkan Babacan

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un bu karesi sosyal medyayı salladı! Meğer Cenk Tosun'la...

Semih Şentürk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un bu karesi sosyal medyayı salladı! Meğer Cenk Tosun'la...

Mert Günok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un bu karesi sosyal medyayı salladı! Meğer Cenk Tosun'la...

Caner Erkin

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