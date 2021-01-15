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Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için milyoner iş adamı devrede

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen performansı sergileyemeyen ve devre arasında sarı-kırmızılı ekiple yollarını ayırması beklenen Radamel Falcao'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın menfaatlerine uygun olması durumunda ayrılmasına izin verilecek Kolombiyalı yıldız için, dünyaca ünlü milyoner iş adamı devreye girdi. İşte detaylar...

15.01.2021 15:03 - Son Güncelleme: 15.01.2021 15:03
Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için milyoner iş adamı devrede

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan oyuncuların başında Radamel Falcao geliyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için milyoner iş adamı devrede

GS TV'de ajans muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao hakkında konuştu.

Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için milyoner iş adamı devrede

Cengiz, "Falcao, İspanya'da tedavi olup gelecek. Çok karakterli bir futbolcu, bütün futbolcularımız karakterlidir. Taraftarın kızdığı futbolcular da var, hepsiyle halledeceğiz.

Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için milyoner iş adamı devrede

Düzelecek ve gelecek. Falcao bize derse ki, 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum' Galatasaray'ın menfaatlerine uygunsa olabilir. Kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi ama istemiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için milyoner iş adamı devrede

PORTLAND TIMBERS TALİP
Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao'ya ABD'den talip olan takım ortaya çıktı. MLS ekibi Portland Timbers, Falcao'nun transferini bitirmek istiyor.

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