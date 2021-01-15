Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için milyoner iş adamı devrede
Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen performansı sergileyemeyen ve devre arasında sarı-kırmızılı ekiple yollarını ayırması beklenen Radamel Falcao'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın menfaatlerine uygun olması durumunda ayrılmasına izin verilecek Kolombiyalı yıldız için, dünyaca ünlü milyoner iş adamı devreye girdi. İşte detaylar...
15.01.2021 15:03
- Son Güncelleme: 15.01.2021 15:03
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