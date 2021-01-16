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Galatasaray'da transfer krizi: Planlar suya düştü...

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz arasındaki kritik zirve sonrası ara transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, birçok isimle temaslarını sıklaştırırken sarı-kırmızılılar adına pek de iç açıcı gelişmeler yaşanmıyor. İrfan Can, Visca, Seri, Onyekuru gibi isimlerle görüşme halinde olan Galatasaraylı kurmaylara oyunculardan iyi haberler gelmedi. İşte detaylar...

16.01.2021 10:26 - Son Güncelleme: 16.01.2021 10:36
Galatasaray'da transfer krizi: Planlar suya düştü...

Süper Lig'de Beşiktaş derbisine odaklanan Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in verdiği isimler üzerinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferde beklemediği sorunlarla karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da transfer krizi: Planlar suya düştü...

Galatasaray'da gözler Beşiktaş'la oynanacak derbi karşılaşmasına çevrildi. Sarı Kırmızılı takım derbiden galibiyetle ayrılarak seri yakalamanın peşinde.

Galatasaray'da transfer krizi: Planlar suya düştü...

"NEDEN SATAYIM?"
Transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray'da İrfan Can Kahveci ve Edin Visca girişimleri sonuçsuz kaldı. Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için, "EURO 2021 öncesi İrfan'ı neden satayım?" açıklamasını yapmıştı.

Galatasaray'da transfer krizi: Planlar suya düştü...

FALCAO TRANSFERİ...
ABD MLS takımlarından Portland Timbers'ın CEO'su Merritt Paulson, Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan Falcao ile ilgili gelen bir soruya Merritt Paulson, "Falcao, üst düzey bir oyuncu ve karakter. Onu MLS'de görmek isterdim. Ancak, Timbers olarak Falcao ile ilgilenmiyoruz. Falcao'yu seven Timbers taraftarları adına bunları söylediğim için üzgünüm." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da transfer krizi: Planlar suya düştü...

GÖRÜŞMELER TIKANDI!
Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Jean Michael Seri'yi yeniden kadrosuna katmak adına temaslarını sürdürürken görüşmelerde sorun çıkmış durumda.

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