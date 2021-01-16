Galatasaray'da transfer krizi: Planlar suya düştü...
Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz arasındaki kritik zirve sonrası ara transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, birçok isimle temaslarını sıklaştırırken sarı-kırmızılılar adına pek de iç açıcı gelişmeler yaşanmıyor. İrfan Can, Visca, Seri, Onyekuru gibi isimlerle görüşme halinde olan Galatasaraylı kurmaylara oyunculardan iyi haberler gelmedi. İşte detaylar...
FALCAO TRANSFERİ...
ABD MLS takımlarından Portland Timbers'ın CEO'su Merritt Paulson, Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan Falcao ile ilgili gelen bir soruya Merritt Paulson, "Falcao, üst düzey bir oyuncu ve karakter. Onu MLS'de görmek isterdim. Ancak, Timbers olarak Falcao ile ilgilenmiyoruz. Falcao'yu seven Timbers taraftarları adına bunları söylediğim için üzgünüm." açıklamasını yaptı.