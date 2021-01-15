Son dakika Galatasaray haberi | İrfan Can Kahveci ve Visca'da flaş gelişme! Transferin perde arkası ortaya çıktı

38 MİLYON EURO BONSERVİS

Milliyet'in haberine göre geçtiğimiz günlerde özel açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ da, Mustafa Cengiz ile görüştüklerini doğrulamıştı. Görüşmeden çıkan rakamı dün Galatasaray Başkanı Cengiz açıkladı. Başakşehir, İrfan Can ve Edin Visca için 38 milyon euro talep ediyor.