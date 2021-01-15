Son dakika Galatasaray haberi | İrfan Can Kahveci ve Visca'da flaş gelişme! Transferin perde arkası ortaya çıktı
Transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla istediği ve basın toplantısında adını verdiği İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için, sarı-kırmızılı ekibin başkanı Mustafa Cengiz'in "Başakşehir ile görüşüyoruz" açıklaması sonrası transferin perde arkası ortaya çıktı.
GÖNDERMELİ PAYLAŞIM
67 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in bu açıklamasının ardından Başakşehir Kulübü resmi sitesinden olay bir paylaşım gelmişti. Son şampiyon İrfan Can'ın soyadına gönderme yaparak kahve fincanları paylaşan İstanbul ekibi, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır" notunu düşmüştü.
CENGİZ TRANSFER GÖRÜŞMESİNİ AÇIKLADI
Galatasaray'da 'Yalnız hissediyorum' sözleri sonrası büyük kriz yaratan Fatih Terim ile ilgili dün Başkan Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Aralarında bir sorun olmadığını dile getiren Cengiz, transfer içinde Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için Göksel Gümüşdağ ile görüştüklerini açıkladı.
38 MİLYON EURO BONSERVİS
Milliyet'in haberine göre geçtiğimiz günlerde özel açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ da, Mustafa Cengiz ile görüştüklerini doğrulamıştı. Görüşmeden çıkan rakamı dün Galatasaray Başkanı Cengiz açıkladı. Başakşehir, İrfan Can ve Edin Visca için 38 milyon euro talep ediyor.
TRANSFERDE DEV TAKAS
Bu gelişmelerin üzerine transferin perde arkası bugün ortaya çıktı. Terim'in ısrarla istediği milli futbolcu için sarı kırmızılıların Babel, Luyindama ve Diagne'yi takasta kullanmak istediği Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ise Galatasaray'dan sürpriz bir ismi takas için istediği öğrenildi.