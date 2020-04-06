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Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Resmen açıkladı
Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Resmen açıkladı
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerden uzak kalan Falcao, lige verilen koronavirüs arasından önce üst üste attığı gollerle eski günlerine dönüş sinyalleri vermişti. Liglerin tatil edilmesinin ardından adı transfer söylentilerine karışan Kolombiyalı golcü ilk kez konuştu.
06.04.2020 11:03
- Son Güncelleme: 06.04.2020 11:03
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun Katar takımları ile transfer görüşmesi yaptığı iddia ediliyordu. Yıldız futbolcu hakkındaki haberlere "Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim" diyerek yanıt verdi.
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Galatasaray'a sezon başında gelen ve transferi büyük bir gündem yaratan Radamel Falcao, son günlerde ortaya atılan ayrılık iddiaları ile ilgili konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Katar basınında, Kolombiyalı forvet için Al Sadd'ın teklifte bulunduğu, 34 yaşındaki yıldızın da sarı-kırmızılı takımın indirim talebini kabul etmeyerek Al Sadd'a gideceği haberleri çıkmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alan Falcao, iddialara şu sözlerle yanıt verdi:
Benim Galatasaray'la daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor ama bunlara kimse kulak asmasın. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim!