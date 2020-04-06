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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 5 isim topun ağzında! Hepsi satılacak

Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında Fenerbahçeli yetkililer de gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler futbolcu satarak transfer bütçesi oluşturabilmek için çalışmalara başladı. Satış için 5 isim belirlenirken, yönetim bu isimlerden Eljif Elmas'ın satışında olduğu gibi gelir bekliyor. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin detayları...

06.04.2020 12:17 - Son Güncelleme: 06.04.2020 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





