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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 5 isim topun ağzında! Hepsi satılacak

Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında Fenerbahçeli yetkililer de gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler futbolcu satarak transfer bütçesi oluşturabilmek için çalışmalara başladı. Satış için 5 isim belirlenirken, yönetim bu isimlerden Eljif Elmas'ın satışında olduğu gibi gelir bekliyor. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin detayları...

06.04.2020 12:17 - Son Güncelleme: 06.04.2020 12:17
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 5 isim topun ağzında! Hepsi satılacak

Bir süredir maddi sorunlar yaşayan, koronavirüs salgınına bağlı olarak liglere ara verilmesiyle birlikte, tüm rakipleri gibi sıkıntıya giren F.Bahçe elindeki önemli isimleri satıp, gelecek vaat eden isimleri kadrosuna dahil etmenin hesaplarını yapıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 5 isim topun ağzında! Hepsi satılacak

Rabotnicki'den 2017'de 295 bin Euro'ya aldığı Eljif Elmas'ı iki yıl sonra 17.5 milyon Euro'ya Napoli'ye satan sarı lacivertli ekip, uygun maliyetle aldığı önemli isimleri benzer şekilde satıp gelir elde etmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 5 isim topun ağzında! Hepsi satılacak

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa vitrinine sunacağı isimler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 5 isim topun ağzında! Hepsi satılacak

ALTAY BAYINDIR
Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro'ya alınan Altay'ın yan toplardaki eksikliğini giderdiğinde Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olacağı şeklinde yorumlar yapılıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 5 isim topun ağzında! Hepsi satılacak

Bundesliga ve Premier Lig'den takımlarından bazılarının genç eldivenle ciddi anlamda ilgilendiği biliniyor. F.Bahçe Altay'dan 10-15 milyon Euro arasında bir gelir bekliyor.

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