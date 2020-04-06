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Corona virüs nedeniyle futbolcular da karantinada! İşte sporcuların ev halleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle dünyanın başlıca ligleri ertelenmiş, futbolcular kendilerini karantinaya almıştı. 'Evde Kal' çağrısına uyan sporcular özel hayatlarını sosyal medyada paylaşıyor. Evlerinde hem de çalışan hem de aileleriyle vakit geçiren futbolcuların kimi yemek yapıyor, kimi sevgilisine saçlarını kazıtıyor. İşte Cristiano Ronaldo'dan Messi'ye, Falcao'dan Cengiz Ünder'e futbolcuların ev halleri.

06.04.2020 10:23 - Son Güncelleme: 06.04.2020 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





