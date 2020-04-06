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Corona virüs nedeniyle futbolcular da karantinada! İşte sporcuların ev halleri
Corona virüs nedeniyle futbolcular da karantinada! İşte sporcuların ev halleri
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle dünyanın başlıca ligleri ertelenmiş, futbolcular kendilerini karantinaya almıştı. 'Evde Kal' çağrısına uyan sporcular özel hayatlarını sosyal medyada paylaşıyor. Evlerinde hem de çalışan hem de aileleriyle vakit geçiren futbolcuların kimi yemek yapıyor, kimi sevgilisine saçlarını kazıtıyor. İşte Cristiano Ronaldo'dan Messi'ye, Falcao'dan Cengiz Ünder'e futbolcuların ev halleri.
06.04.2020 10:23
- Son Güncelleme: 06.04.2020 10:34
Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında da insanlara "Evde Kal" çağrıları yapılıyor. Spor dünyasının yıldızları da sosyal medya hesaplarından görüntüler paylaşarak bu çağrıları destekliyor.
İşte dünyaca ünlü sporcuların ev halleri.
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LIONEL MESSI
Messi, oğulları Mateo ve Ciro ile evde eğlenceli vakit geçiriyor.
CRISTIANO RONALDO
Ronaldo, bu videoyla birlikte "Evde kal, tarzını koru" mesajını paylaştı
RADAMEL FALCAO
Galatasaray'ın süper golcüsü Radamel Falcao, evdeki karantina günlerinde mutfak işlerine el attı. Usta bir aşçı misali harika tarifler uyguladı.
KEVIN PRINCE BOATENG
Kevin Prince Boateng, oğlu ile büyük annesine sulu şaka yaptı.