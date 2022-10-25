Son dakika Galatasaray haberleri... Dünya yıldızlarını kadrosuna kattı ama performans tam bir hayal kırıklığı! İlk 10 haftada 18 puan anca topladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray son olarak Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalırken son 3 lig maçından galibiyet çıkartamadı. 10 maçta 5 galibiyet alan Cimbom, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 kez de berabere kaldı.