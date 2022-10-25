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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Dünya yıldızlarını kadrosuna kattı ama performans tam bir hayal kırıklığı! İlk 10 haftada 18 puan anca topladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Dünya yıldızlarını kadrosuna kattı ama performans tam bir hayal kırıklığı! İlk 10 haftada 18 puan anca topladı

Renklerine kattığı yıldız oyuncularla yeni sezona iddialı başlayan Galatasaray, sergilediği kötü performansla taraftara tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Galatasaray, ilk 10 haftada sadece 18 puan alabildi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
25.10.2022 12:57 - Son Güncelleme: 25.10.2022 12:57
Son dakika Galatasaray haberleri... Dünya yıldızlarını kadrosuna kattı ama performans tam bir hayal kırıklığı! İlk 10 haftada 18 puan anca topladı

Sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, bu sezon ilk 10 haftada ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri... Dünya yıldızlarını kadrosuna kattı ama performans tam bir hayal kırıklığı! İlk 10 haftada 18 puan anca topladı

Dünya yıldızlarını kadrosuna katan Aslan'dan beklenti daha iyi futbol ve dahi iyi sonuçlardı ancak beklenen gerçekleşmedi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Dünya yıldızlarını kadrosuna kattı ama performans tam bir hayal kırıklığı! İlk 10 haftada 18 puan anca topladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray son olarak Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalırken son 3 lig maçından galibiyet çıkartamadı. 10 maçta 5 galibiyet alan Cimbom, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 kez de berabere kaldı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Dünya yıldızlarını kadrosuna kattı ama performans tam bir hayal kırıklığı! İlk 10 haftada 18 puan anca topladı

18 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor… Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Milot Rashica, Juan Mata, Dries Mertens, Haris Seferovic. Mauro Icardi, Yusuf Demir gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray ilk haftalarda beklenen performansı sergileyemedi. 10 haftada rakip filelere sadece 12 gol gönderebildi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Dünya yıldızlarını kadrosuna kattı ama performans tam bir hayal kırıklığı! İlk 10 haftada 18 puan anca topladı

Cimbom, geçen sezon ise ilk 10 haftada ise 17 puan topladı.

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