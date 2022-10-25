Son dakika Galatasaray haberleri... Dünya yıldızlarını kadrosuna kattı ama performans tam bir hayal kırıklığı! İlk 10 haftada 18 puan anca topladı
Renklerine kattığı yıldız oyuncularla yeni sezona iddialı başlayan Galatasaray, sergilediği kötü performansla taraftara tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Galatasaray, ilk 10 haftada sadece 18 puan alabildi.
Sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, bu sezon ilk 10 haftada ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray son olarak Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalırken son 3 lig maçından galibiyet çıkartamadı. 10 maçta 5 galibiyet alan Cimbom, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 kez de berabere kaldı.
18 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor… Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Milot Rashica, Juan Mata, Dries Mertens, Haris Seferovic. Mauro Icardi, Yusuf Demir gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray ilk haftalarda beklenen performansı sergileyemedi. 10 haftada rakip filelere sadece 12 gol gönderebildi.