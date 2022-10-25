Erman Toroğlu’ndan çok sert Valerien Ismael yorumu: Beşiktaş’ın teknik direktörü değil

ERMAN TOROĞLU'NDAN ÇOK SERT YORUM

Maç sonrası A Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu çok sert şekilde eleştirldi. Toroğlu, "Valerien Ismael, Beşiktaş'ın teknik direktörü değil. Fazla konuşmaya gerek yok. Beşiktaş'ı kaldıramıyor. Beşiktaş ağır geliyor." dedi.



