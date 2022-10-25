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Haberler Spor Erman Toroğlu'ndan çok sert Valerien Ismael yorumu: Beşiktaş'ın teknik direktörü değil

Erman Toroğlu'ndan çok sert Valerien Ismael yorumu: Beşiktaş'ın teknik direktörü değil

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Hatayspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael eleştirilerin odağı oldu. Sosyal medyadan büyük tepkiler yükselirken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çok sert açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Valerien Ismael, Beşiktaş'ın teknik direktörü değil. Fazla konuşmaya gerek yok. Beşiktaş'ı kaldıramıyor. Beşiktaş ağır geliyor." dedi.

25.10.2022 00:03 - Son Güncelleme: 25.10.2022 00:40
Erman Toroğlu’ndan çok sert Valerien Ismael yorumu: Beşiktaş’ın teknik direktörü değil

Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

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Erman Toroğlu’ndan çok sert Valerien Ismael yorumu: Beşiktaş’ın teknik direktörü değil

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-1 kazandı.

Erman Toroğlu’ndan çok sert Valerien Ismael yorumu: Beşiktaş’ın teknik direktörü değil

Hatay'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Wout Weghorst'tan geldi.

Erman Toroğlu’ndan çok sert Valerien Ismael yorumu: Beşiktaş’ın teknik direktörü değil

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 19 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 10'a çıkardı.

Erman Toroğlu’ndan çok sert Valerien Ismael yorumu: Beşiktaş’ın teknik direktörü değil

ERMAN TOROĞLU'NDAN ÇOK SERT YORUM
Maç sonrası A Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu çok sert şekilde eleştirldi. Toroğlu, "Valerien Ismael, Beşiktaş'ın teknik direktörü değil. Fazla konuşmaya gerek yok. Beşiktaş'ı kaldıramıyor. Beşiktaş ağır geliyor." dedi.

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