Erman Toroğlu'ndan çok sert Valerien Ismael yorumu: Beşiktaş'ın teknik direktörü değil
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Hatayspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael eleştirilerin odağı oldu. Sosyal medyadan büyük tepkiler yükselirken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çok sert açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Valerien Ismael, Beşiktaş'ın teknik direktörü değil. Fazla konuşmaya gerek yok. Beşiktaş'ı kaldıramıyor. Beşiktaş ağır geliyor." dedi.
25.10.2022 00:03 - Son Güncelleme: 25.10.2022 00:40
Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Hatay'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Wout Weghorst'tan geldi.
ERMAN TOROĞLU'NDAN ÇOK SERT YORUM
Maç sonrası A Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu çok sert şekilde eleştirldi. Toroğlu, "Valerien Ismael, Beşiktaş'ın teknik direktörü değil. Fazla konuşmaya gerek yok. Beşiktaş'ı kaldıramıyor. Beşiktaş ağır geliyor." dedi.