Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'un yeni kalecisi Inaki Pena performansıyla büyük beğeni topladı!
Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya olan Galatasaray'da Inaki Pena ilk sınavını Alanyaspor deplasmanında verdi. İspanyol kaleci hem kurtarışlarıyla hem de oyun kurmadaki becerisiyle alkış topladı. Inaki Pena'nın performansına karşılık orta sahadaki oyuncuların kötü oyunu büyük tepki çekti. Sosyal medyada "Muslera iyileştikten sonra orta sahaya geçsin. Hepsinden daha iyi oynar" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray'ın ara transfer hamlelerinden biri olan Inaki Pena ilk sınavını Alanyaspor deplasmanında verdi. İspanyol kaleci hem kurtarışlarıyla hem de oyun kurmadaki becerisiyle alkış topladı.
Inaki Pena, Alanyaspor maçındaki performansıyla sezon başından bu yana büyük eleştiri alan orta alandaki takım arkadaşlarını da sollamayı başardı.
Özellikle son dönemde taraftarların hedefindeki isim olan Taylan Antalyalı ise Alanyaspor önünde sadece 36 kez topla buluşabildi. Asli görevi savunmadan top alıp oyun kurmak olan milli futbolcu sadece 21 isabetli pas verebildi.
Sezon başında 4 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan transfer edilen ve özellikle son dönemdeki performansı ağır eleştiri alan Berkan Kutlu ise Alanyaspor önünde 46 kez topla buluştu. Genç futbolcu da sadece 25 isabetli pasla maçı tamamladı.