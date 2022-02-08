Fenerbahçe taraftarı patladı: Bırak git Ali Koç
Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a patladı... Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilerek elendi. Maçın ardından Fenerbahçe taraftarı faturayı Ali Koç'a kesti. Sosyal medyada binlerce tweet atan taraftarlar Koç'u istifaya davet ederek Türkiye gündeminin ilk sırasına soktu.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilerek elendi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, topa sahip olmayı başarsa da istediği pozisyonları bulamadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok'un ilk yarının son dakikasında direkt kırmızı kart görmesi sonrası ikinci yarıya avantajlı başlayan Fenerbahçe, oyunu rakip kaleye yıksa da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.
Konuk ekip, maçın son dakikasında kazanılan serbest vuruşta Ramazan Civelek'in topu ağlara göndermesiyle, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Son saniyede gelen golün ardından hakem Arda Kardeşler, santra yaptırmadan müsabakayı bitirdi.
TARAFTAR'DAN ALİ KOÇ'A TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğüyle beraber başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından toplu şekilde "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kayserisporlu futbolcuları ise alkışladı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Öte yandan sosyal medyada taraftarlar Ali Koç'u isitfaya çağırdı. "Ali Koç Bırak Git" etiketini Türkiye gündeminin ilk sırasına sokan taraftarla öfke dolu tweetler attı.