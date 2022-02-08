Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında flaş sözler: Durumu vahim

Sahada 'yalnız' kalan bir grup var ve ne yazık ki Fenerbahçe taraftarı da takımını linçliyor. Ali Koç'un durumu daha vahim. Gerçeklerden kopmuş durumda. Hulusi Belgü çok net ve samimi konuştu. Başkan çok sinirlendi çünkü Belgü'nün kimsenin adamı olmadığını iyi biliyor.