Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında flaş sözler: Durumu vahim
Fenerbahçe haberleri | Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde de transfer yapılmaması camianın ve taraftarın sabrını taşırdı. Sportif açıdan kulüp tarihinin en başarısız başkanı olarak gösterilen Ali Koç yönetimi, eleştirilerin odak noktası haline geldi. Sabah Gazetesi'nin usta yazarları ise sarı-lacivetli takım ve Başkan Ali Koç hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Fenerbahçe'de gözler son günde yapılacak transferlere çevrildi. Süper Lig'de Kadıköy'de Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar Ali Koç'u istifaya davet etti. İsyan bayrağını çeken taraftarlar yönetime ve futbolculara öfkeli. Sabah Gazetesi yazarları Fenerbahçe'deki krizi ve kabusu çok çarpıcı sözlerle kaleme aldı. İşte o çarpıcı sözler...
"F.BAHÇE BASKIYI KALDIRAMIYOR"
GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe genç bir takım ve bu baskıyı kaldıramıyor. Hataların veya temposuzluğun en büyük nedeni öz güvenlerini kaybetmeleri ve sorumluluktan kaçmaya başlamaları.
Sahada 'yalnız' kalan bir grup var ve ne yazık ki Fenerbahçe taraftarı da takımını linçliyor. Ali Koç'un durumu daha vahim. Gerçeklerden kopmuş durumda. Hulusi Belgü çok net ve samimi konuştu. Başkan çok sinirlendi çünkü Belgü'nün kimsenin adamı olmadığını iyi biliyor.
"GİDENLER KALANLARDAN DAHA İYİ"
BÜLENT TİMURLENK: Kenarda Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin. Sahada Volkan, Hasan Ali, Tolga ve Deniz. Kenar yönetimine, oyuncu performansına bakıyorsun, Fenerbahçe'den gidenler, Fenerbahçe'de olanlardan daha iyi. Nazım, Osayi, Pelkas, Berisha…
"BİNLERCE TARAFTAR ÇOK DAHA İYİ FENERBAHÇELİ"
Bunlar şampiyonluk hedefi olan Fenerbahçe'yle yan yana gelebilecek isimler değiller. İsmail Kartal, Ali Koç mutlaka çok iyi Fenerbahçeliler. Ama Başakşehir'e kaybeden takımı tribünden izleyen binlerce taraftar da çok ama çok iyi Fenerbahçeli.