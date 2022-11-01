Son dakika haberleri... Fenerbahçe ve Adana Demirspor devler listesinde! 58 golle şov yaptılar
Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de resmen gol şov yapan Fenerbahçe ve Adana Demirspor, Barcelona, Bayern Münih ve Real Madrid gibi devlerle aynı listede yer alıyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'e öyle bir giriş yaptı ki ilk haftalardan şampiyonluğu çok istediğinin mesajını verdi. Jorge Jesus'un öğrencileri ilk 11 maç sonunda rakip kalelere adeta gol olup yağdı. Taraftarın istediği hücum futbolunu muhteşem uygulayan Sarı-Lacivertliler 34 gole ulaşarak rekorları alt üst edeceğinin sinyalini verdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe kadar performansıyla hayran bırakan bir başka takım da Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor. Onlar da Süper Lig'de geride kalan haftalarda gol atma konusunda sıkıntı çekmedi. Güney ekibinin ligde 24 golü bulunuyor.
Fenerbahçe ve Adana Demirspor, 5 büyük lig ve Süper Lig'de bu sezon maçlarını 3 veya daha farklı galibiyetlerle kazanan takımlar sıralamasında ilk 9'da yer alıyor.
Sarı-Lacivertliler, 11 maçın 4'ünü 3 veya daha fazla farkla kazandı. Adana Demirspor ise 12 maçın 3'ünü 3 veya daha fazla farkla galip bitirdi.
Listenin ilk sırasında İspanyol devi Barcelona bulunuyor. Katalanlar, 12 maçın 7'sini 3 veya daha fazla farkla kazanmayı bildi. Onu 5 maçla Bayern Münih ve Manchester City takip ediyor. Napoli 4, Real Madrid ve Juventus ise tıpkı Adana Demirspor gibi 3 maçını 3 veya daha fazla farkla kazanmayı bildi.