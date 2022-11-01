Son dakika haberleri... Fenerbahçe ve Adana Demirspor devler listesinde! 58 golle şov yaptılar

Listenin ilk sırasında İspanyol devi Barcelona bulunuyor. Katalanlar, 12 maçın 7'sini 3 veya daha fazla farkla kazanmayı bildi. Onu 5 maçla Bayern Münih ve Manchester City takip ediyor. Napoli 4, Real Madrid ve Juventus ise tıpkı Adana Demirspor gibi 3 maçını 3 veya daha fazla farkla kazanmayı bildi.